Buknuo požar na Pravnom fakultetu: Zapalio se lift, studenti EVAKUISANI u panici!

Prava drama odigrala se danas u zgradi Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je izbio požar nakon što se zapalio lift, saznaje Tanjug.

Prema nezvaničnim saznanjima sa terena, vatra je buknula kada je počeo da gori motor u lift kućici. Crni dim se brzo proširio, zbog čega je odmah alarmirana Hitna pomoć i vatrogasne službe.

Svi studenti i profesori hitno su evakuisani iz objekta kako bi se izbegla tragedija.

Na lice mesta su u rekordnom roku stigla tri vatrogasna vozila, a u bespoštednoj borbi sa vatrenom stihijom interveniše 11 vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, povređenih nema.

