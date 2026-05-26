VELIKA AKCIJA U BEOGRADU: Kreće masovno suzbijanje komaraca sa zemlje i vode – pčelari, hitno zaštitite svoje košnice!

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” sprovešće danas i sutra, u periodu od 16.30 do 22 časa, akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na javnim površinama Beograda. Tretmani će se obavljati uređajima sa zemlje i vode, metodama termalnog i hladnog zamagljivanja.

Raspored lokacija po danima

Akcija je podeljena u dva dela i obuhvatiće sledeće lokalitete:

Danas (26. maj): Obala Save, Ušće, potez Skela–Zabran–čamac, kao i naselja Veliko polje, Skela, Mladost, Krtinska, Urovci, Grabovac, Ratari, Brgulice, Zabran, Zabrežje, Poljane, Mala Moštanica, Mislođin, Jasenak, Belo polje, Topolice, Zvečka, Rvati, Rojkovac, Dren, Orašac i Barič.

Sutra (27. maj): Potez od Baričke Ade ka Ostružnici, Kolubara ka Baričkoj Adi, kao i naselja Draževac, Baljevac, Konatice, Jezero Očage, Stari Medoševac, Rušanj, Vukićevica, Ljubinić, Stubline, Trstenica, Ripanj, Piroman, Brovič, Lazarevac-Šušnjar, Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac Petka, Šopić, Velika Moštanica i Umka.

Uslovi za rad i bezbednost preparata

Da bi se ovi tretmani uspešno sproveli, neophodno je da vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva optimalnu temperaturu i snagu vetra, kao i potpuno odsustvo kiše.

Iz JKP „Gradska čistoća” naglašavaju da je preparat koji se koristi za zamagljivanje registrovan kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i zvanično upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da je bezbedan kada se primenjuje po propisima.

Apel za građane i pčelare: Nadležni apeluju na Beograđane da ekipama na terenu omoguće nesmetan rad. Poseban i hitan apel upućen je pčelarima da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje pčele tokom trajanja akcije.

Autor: D.S.