U TOKU JE MASOVNA AKCIJA: Komarci se prskaju širom Beograda sa zemlje i vode – evo gde su ekipe DANAS i na šta pčelari moraju da paze!

Velika akcija suzbijanja odraslih jedinki komaraca na javnim površinama Beograda uspešno je počela juče, a ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” nastavljaju intenzivan rad i tokom današnjeg dana. Tretmani termalnog i hladnog zamagljivanja obavljaju se sa zemlje i vode u periodu od 16.30 do 22 časa.

Gde se komarci prskaju DANAS?

Nakon što su tokom jučerašnjeg dana pokrivene brojne lokacije uz obalu Save i u Obrenovcu, ekipe su danas na terenu na sledećim lokalitetima:

- Potezi uz reke: Od Baričke Ade ka Ostružnici i od Kolubare ka Baričkoj Adi.

- Gradska naselja i jezera: Jezero Očage, Rušanj, Velika Moštanica i Umka.

- Područje Lazarevca: Lazarevac-Šušnjar, Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac, Stari Medoševac, Petka i Šopić.

- Ostala prigradska naselja: Draževac, Baljevac, Konatice, Vukićevica, Ljubinić, Stubline, Trstenica, Ripanj, Piroman i Brovič.

Realizacija ovih tretmana direktno zavisi od vremenskih uslova. Da bi akcija bila uspešna, neophodno je da nema kiše, kao i da temperatura i snaga vetra budu optimalni.

Važno upozorenje za pčelare i građane

Iz JKP „Gradska čistoća” apeluju na građane da omoguće nesmetan rad ekipama na terenu. Posebno, hitno upozorenje upućeno je pčelarima, koji danas moraju preduzeti sve potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele dok traje zamagljivanje.

Bezbednost preparata: Nadležni napominju da građani nemaju razloga za brigu, jer je preparat koji se koristi registrovan kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Autor: D.S.