OKRENI KRUG ZA ZDRAVLJE: U subotu velika beogradska Biciklijada – vozi se od Savskog keja do Nautičkog sela u Boljevcima!

Asocijacija „Sport za sve”, uz veliku podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, organizuje u subotu, 30. maja, tradicionalnu manifestaciju „Biciklijada – obrni krug za zdravlje”. Ovaj sjajan sportsko-rekreativni događaj ima za cilj promociju zdravog načina života i rekreativnog biciklizma kao idealne aktivnosti za sve generacije.

Satnica i ruta vožnje

Okupljanje ljubitelja dvotočkaša zakazano je za subotu ujutru, a voziće se laganim, rekreativnim tempom:

- 8.30 časova: Okupljanje biciklista na Savskom keju, tačnije kod okretnice autobusa u Bloku 70.

- 9.00 časova: Start vožnje.

Ruta: Savski kej – Blok 45 – Savski nasip – Jakovo – Nautičko selo „Biser” u Boljevcima.

11.00 časova: Planiran dolazak na cilj.

Kako se prijaviti? Svi zainteresovani građani koji žele da se pridruže ovoj zdravoj akciji i provedu subotu u prirodi, mogu se prijaviti putem imejla na adresu: sportzasvebeograd@gmail.com.

Na cilju vas čeka bogat program: Dan reke Save u Boljevcima

Dolazak biciklista u Nautičko selo „Biser” poklopiće se sa proslavom Dana reke Save, koju organizuje Turistička organizacija Surčin. Sve učesnike i posetioce na cilju očekuje fenomenalan program:

- Veliki etno-bazar sa domaćim proizvodima i rukotvorinama.

- Tradicionalno kuvanje riblje čorbe.

- Brojne prateće rekreativne aktivnosti na obali reke.

Pripremite svoje dvotočkaše, povedite porodicu ili prijatelje i okrenite krug za zdravlje ove subote!

Autor: D.S.