U TOKU JE MASOVNA AKCIJA: Prskaju se krpelji širom Beograda – evo gde su ekipe bile DANAS, gde izlaze SUTRA i na šta pčelari moraju da paze!

Prolećna akcija suzbijanja krpelja na javnim gradskim površinama u punom je jeku. Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” danas su već obavile opsežne tretmane na velikom broju lokacija, a akcija se nastavlja i tokom sutrašnjeg dana u terminu od 9 do 14 časova.

Gde su ekipe radile DANAS?

Danas, 26. maja, u prepodnevnim časovima uspešno su tretirana najveća beogradska izletišta, šume, parkovi, kao i lokacije po prijavama građana:

Šume i parkovi: Košutnjak, Pionirski grad, Ada Ciganlija (sa makiške strane), Novo skojevsko naselje, Filmski grad, Miljakovačka šuma, park „Bele vode”, Lipovačka šuma, Hajd park, Topčider, Avala, SP „Jajinci”, Banjička šuma, Stepin gaj, Zvezdarsku šuma, Ćalije i Šumice.

Novi Beograd i prigradske opštine: Novi Beograd – Ušće, Bojčinska šuma, SC „Surčin”, Mladenovac – Selters banja, Sopot, izletište Trešnja, Šuplja stena, Lazarevac – Očage, Barajevo (oko jezera Duboki potok i naselje Gaj), Bečmen ribnjak, park Jakovo i Nautičko selo u Boljevcima.

Po prijavama građana: Intervenisalo se na javnim zelenim površinama u Rakovici, na Zvezdari, Voždovcu, Medaku 3, u Zemunu, Barajevu i na Karaburmi.

Gde se akcija sprovodi SUTRA?

Sutra (sreda, 27. maj), takođe u periodu od 9 do 14 časova, ekipe nastavljaju rad na sledećim lokacijama:

- Obrenovac

- Izletište Zabran

- Savski nasip

- Jozića koliba

Kako možete da prijavite krpelje u svom kraju?

Ukoliko primetite povećano prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama, to možete prijaviti nadležnima na dva načina:

Pozivom na broj Servisnog centra Grada Beograda: 11-0-11

Slanjem pisanog dopisa na imejl-adresu: ekologija@gradskacistoca.rs

Važno upozorenje za pčelare i sugrađane: Apeluje se na pčelare da sutra obavezno preduzmu sve potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele tokom sprovođenja tretmana. Građani nemaju razloga za strah jer je preparat koji se koristi registrovan kod Ministarstva za zaštitu životne sredine, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda i potpuno je bezbedan po zdravlje ljudi.

Autor: D.S.