ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE NA VOŽDOVCU: Ova naselja su danas na spisku, spremite zalihe na vreme

Beogradski vodovod najavljuje radove na ispiranju vodovodne mreže u Voždovcu, uz povremene prekide snabdevanja od 22 do 6 sati.

Ekipe Beogradskog vodovoda izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

27.05.2026. godine – na potezu Kumodraž – Avalski put

27/ 28.05.2026. godine – u naseljima Ripanj i Pinosava

28/ 29.05.2026. godine – u naseljima Zuce i Beli Potok

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

