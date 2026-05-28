NASTAVAK BORBE SA KOMARCIMA: Danas zaprašivanje sa vode i zemlje na ovim lokacijam

JКP "Gradska čistoća" nastavlja akciju suzbijanja komaraca u Beogradu. Danas se zaprašivanje vrši na više lokacija, uz povoljne vremenske uslove.

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JКP "Gradska čistoća" Beograd i danas će vršiti suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, u periodu od 16.30 do 22.00 časa.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ostružnica - Ada Ciganlija, Ada Međica, Bežanijski Zimovnik, uz Blokove 70, 70a, 45 ka Surčinskom polju, Nasip od 45 Bloka ka Ostružničkom mostu i Jakovu, Nasip od Progara ka Jakovu, Ada Ciganlija, Makiš, Bojčinska šuma, Nasip od Progara, deo ka "Tarzan plaži", Boljevci uz kanale i deo uz Savu ka Nautičkom selu, SC Surčin, Soko Salaš, naselja SAJ, 13.maj, Goveđi Brod, Sremačka šuma, Ostružnička šuma i Rucka, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Zemun- Gornji grad i Donji grad, Retenzija, Paviljoni, Blok 44, Blok 70, 70A, 71,72 Belvil, Dorćol, Dunavski kej, Stara Кaraburma, Višnjička banja, i Višnjica.

Otok i crvenilo nakon ujeda komarca

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

- Zbog toga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija - ističe se u saopštenju JКP "Gradska čistoća" Beograd.

Preparat koji ekipe JКP "Gradska čistoća" koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Autor: A.A.