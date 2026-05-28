PINK.RS NA LICU MESTA: VELIKI POŽAR U PODZEMNOJ GARAŽI NA ZVEZDARI! Automobili u plamenu, dva potpuno izgorela (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Vatrogasnoj brigadi Beograd je u 5 i 12 časova dojavljeno je da Gajevoj ulici na Zvezdari, izlazi dim iz garaže.

Dolaskom na lice mesta za 4 minuta ustanovljeno je da izlazi veća količina dima iz podzemne garaže i da je požarom zahvaćeno nekoliko parkiranih automobila u garaži.

Vatrogasci spasioci su odmah pristupili lokalizaciji i gašenju požara.

Ubrzo je na lice mesta stigla je i ekipa Hitne pomoći. Dva parkirana automobila su izgorela.

U akciji gašenja požara intervenisao je 21 vatrogasac-spasilac sa 6 vozila. Požar je lokalizovan u 07:07 časova.

Uzrok požara biće utvrđen tokom istrage koja će biti sprovedena.

