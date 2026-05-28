Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, sastao se sa generalom Majklom Flinom, jednim od najpoznatijih američkih generala i bivšim direktorom Defense Intelligence Agency (DIA), čovekom koji je imao direktan uvid u funkcionisanje američke globalne strategije, bezbednosnih struktura i odnosa velikih sila.

Flin je tokom svoje višedecenijske karijere bio u samom vrhu američkog vojnog i bezbednosnog sistema, a kao bliski saradnik Donalda Trampa postao je simbol otpora delu američkog establišmenta i jedna od ključnih figura savremenog konzervativnog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Donalda Trampa učestvovao je u kreiranju najosetljivijih bezbednosnih i geopolitičkih strategija Vašingtona, zbog čega se danas smatra jednim od najupućenijih ljudi kada je reč o globalnim političkim i bezbednosnim procesima.

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je položaju srpskog naroda na Balkanu, sve složenijim geopolitičkim odnosima u svetu, kao i potrebi da Srbija i srpske zemlje vode samostalnu, suverenu i nacionalno odgovornu politiku u vremenu velikih globalnih promena. Ukazano je i na značaj očuvanja tradicionalnih vrednosti, hrišćanskog identiteta i prava naroda da samostalno odlučuju o svojoj političkoj i nacionalnoj budućnosti.

General Flin danas aktivno radi na afirmaciji suverenizma, tradicionalnih vrednosti i jačanju patriotskih inicijativa u Americi, ali i širom sveta. Njegovo ime ima snažan uticaj u političkim, bezbednosnim i medijskim krugovima širom sveta, dok njegove analize geopolitike, bezbednosti i krize Zapada prate milioni ljudi. Svetska politika, kako je ocenjeno tokom razgovora, često izgleda drugačije kada o njoj govore ljudi koji su bili u samom centru moći i koji su iznutra upoznali mehanizme funkcionisanja najvećih svetskih sila.

Aleksandar Đurđev istakao je da su ovakvi susreti dragoceni za Srbiju i srpski narod, posebno u vremenu kada se globalni poredak ubrzano menja i kada se otvaraju novi politički, ekonomski i bezbednosni procesi koji će odrediti budućnost Evrope i sveta. On je naglasio da je za Srbiju važno da gradi odnose sa ljudima koji razumeju značaj suvereniteta, slobode naroda i očuvanja tradicionalnih vrednosti, kao i da se glas Srbije i srpskog naroda čuje na mestima gde se razgovara o budućnosti međunarodnih odnosa.

U Srpskoj ligi ocenjuju da razgovori sa ljudima poput generala Majkla Flina postaju sve značajniji u vremenu dubokih globalnih potresa, redefinisanja odnosa velikih sila i stvaranja novog svetskog poretka u kojem će male države morati mudro i odgovorno da štite svoje nacionalne interese.