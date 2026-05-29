SPREMITE SE ZA ISKLJUČENJE OD 12 SATI: Vodovod objavio spisak beogradskih ulica, dve opštine danas bez vode

Zbog planiranih radova na mreži i prekida u snabdevanju strujom, veći broj potrošača u dve beogradske opštine danas će imati suve slavine, a obezbeđene su i auto-cisterne.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, veliki deo opštine Zvezdara provešće današnji dan bez kapi vode. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas, od 8 sati ujutru pa sve do 20 časova uveče, suve česme ostati u ulicama Rebeke Vest, Slobodana Lale Berberskog, Prvomajskoj, Bosanskoj, kao i u delu Narodnog fronta (od Prvomajske do Marka Tajčevića). Isključenjem će biti obuhvaćen i Bulevar kralja Aleksandra, i to na potezu od Ustaničke ulice do broja 534 kod pijace u Malom Mokrom Lugu, uključujući i sve okolne ulice.

Pored ovih obimnih radova, ekipe Vodovoda biće angažovane i u drugom delu Zvezdare. Potrošači u Ulici Mitkov kladenac, na potezu od Nikole Grulovića do Cvetanove ćuprije, takođe će osetiti prekid u snabdevanju, ali u nešto kraćem intervalu – od 8 do 16 sati. Za sve građane u ovim delovima grada koji ostanu bez vode, nadležni su obezbedili auto-cisterne sa pijaćom vodom za najnužnije potrebe.

Istovremeno, ozbiljni problemi sa vodosnabdevanjem danas očekuju i stanovnike Barajeva. Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u isporuci električne energije objektima beogradskog vodovodnog sistema, u periodu od 9 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Visokoj i Brđanskoj ulici, kao i u okolnim ulicama u ovom delu naselja. I ovde će, kao i na Zvezdari, biti dostupne auto-cisterne kako bi se ublažile posledice planskog isključenja.

Autor: A.A.