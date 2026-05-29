GSP MENJA TRASU: Pogledajte kako će od subote voziti autobusi 65, 72, 74, 75 i mnogi drugi!

Beograđani, spremite se za velike izmene u saobraćaju! Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Marka Čelebonovića (Faza 6), od subote 30. maja do utorka 2. juna, doći će do potpunog zatvaranja desne kolovozne trake ove ulice, i to na delu od raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije do raskrsnice sa Rakovom ulicom (u smeru ka Norveškoj).

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, na snazi ostaju i prethodna zatvaranja traka na samom prilazu ovoj velikoj raskrsnici, što će značajno uticati na svakodnevno kretanje u ovom delu grada. Zbog toga čak 13 linija javnog prevoza menja svoje trase u smeru ka periferiji, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovno.

DETALJAN SPISAK IZMENA PO LINIJAMA:

Linije 65 i 612: U smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici voze trasom: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovno.

Linije 70 i 613: U smeru ka Bežanijskoj kosi i naselju Radiofar idu trasom: Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovno.

Linija 72 (za aerodrom): U smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla” vozi trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovno.

Linija 82: U smeru ka Bloku 44 ide trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovno.

Linija 607 (za aerodrom): U smeru ka Aerodromu „Nikola Tesla” vozi skroz izmenjeno: Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) – Moto-put M11 i dalje redovno.

LINIJE KOJE OD RANIJE VOZE IZMENJENO I OSTAJU NA PRIVREMENOM REŽIMU:

Linije 74, 75 i noćna 72N: U smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” idu preko ulica Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića i Dr Huga Klajna.

Linija 76: U smeru ka KBC „Bežanijska kosa” vozi trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Linija 708: U smeru ka Zemun polju ide preko ulica Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i Marka Čelebonovića.

GDE SE SADA ČEKA PREVOZ? (Privremena stajališta)

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, ali i tri ključna privremeno uspostavljena stajališta:

„Nikole Dobrovića 1” – u Ulici Nikole Dobrovića (oko 80 metara pre raskrsnice sa Partizanske avijacije) za linije: 65, 70, 72, 82, 612 i 613.

„Nikole Dobrovića 2” – u Ulici Partizanske avijacije (oko 100 metara pre raskrsnice sa Marka Čelebonovića) za linije: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613, 708 i 72N.

„Peđe Milosavljevića 1” – u Ulici Peđe Milosavljevića (neposredno pre raskrsnice sa Dr Huga Klajna) za linije: 70, 72, 74, 75, 613 i 72N.

VAŽNA NAPOMENA: Autobusi sa linija 65, 76, 82, 612 i 708 koristiće redovno stajalište „Peđe Milosavljevića” koje se nalazi u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Marka Čelebonovića.

Autor: D.S.