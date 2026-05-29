POZIV KOJI SPASAVA ŽIVOTE: Rezerve krvi moraju biti stabilne, Institut objavio detaljan spisak lokacija za narednu nedelju!

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je apel svim punoletnim građanima da i tokom naredne nedelje odvoje malo vremena, pokažu humanost i daju krv. Kako poručuju iz ove ustanove, pacijenti koji čekaju na operacije i lečenje ne smeju da čekaju krv, zbog čega je važno da se odziv građana nastavi u kontinuitetu.

Građani koji žele da daju dragocenu tečnost to mogu učiniti u samom Institutu za transfuziju krvi (Ulica Svetog Save br. 39) i to svakog radnog dana od 7 do 19 časova, kao i subotom od 8 do 15 sati.

Pored rada u zgradi Instituta, ekipe će narednih dana dežurati i na brojnim lokacijama širom Beograda u transfuziološkim autobusima.

DETALJAN RASPORED AKCIJA NA TERENU:

Četvrtak, 4. jun:

- Obrenovac: prostorije Crvenog krsta, od 9.00 do 14.00 časova.

- Agencija za privredne registre (APR): od 8.00 do 13.00 časova.

Petak, 5. jun:

- Novi Beograd: Transfuziološki autobus ispred „Starog Merkatora“, od 13.00 do 16.00 časova.

- Čukarica: Transfuziološki autobus ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici, od 9.00 do 12.00 časova.

Subota, 6. jun:

- Voždovac: Transfuziološki autobus ispred Šoping centra „Stadion“, od 13.00 do 16.00 časova.

- Rakovica: Transfuziološki autobus ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu, od 9.00 do 12.00 časova.

Nedelja, 7. jun:

- Palilula: Transfuziološki autobus ispred Tržnog centra „BIG“, od 11.00 do 15.00 časova.

„Ne dozvolimo da pacijenti čekaju krv. Odvojite malo vremena – postanite davalac krvi”, navodi se u zvaničnom pozivu Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Autor: D.S.