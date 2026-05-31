SAOBRAĆAJNA NESREĆA U JAJINCIMA: Četiri osobe povređene u teškom udesu u Beogradu, među njima i DETE (9)!

U beogradskom naselju Jajinci sinoć u 19.20 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe, od kojih jedno dete od devet godina, zadobili teške telesne povrede, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Sa teškim telesnim povredama u Urgentni centar prevezene su dve žene, dok je dečak od devet godina prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.

U istoj saobraćajnoj nesreći još jedna osoba zadobila je lakše telesne povrede, što čini ukupno četiri povređena lica u ovom udesu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 133 intervencije, od čega 37 na javnom mestu.



