PAPRENA PREVARA NA BEOGRADSKIM ULICAMA! Taksisti uveli 'olujnu tarifu' i ljudima uzimali stotine dinara više, a evo šta je JEDINA ISTINA!

Nakon nedavnog snažnog nevremena koje je pogodilo Beograd, veliki broj građana suočio se sa neprijatnim iznenađenjem prilikom korišćenja taksi usluga. Pojedini putnici su vožnje plaćali i do 300 ili 400 dinara više u odnosu na uobičajene cene, a kao obrazloženje za ovaj skok cena, građanima je navedeno uvođenje takozvane "olujne tarife".

Iz Sekretarijata za javni prevoz jasno napominju da su cene usluga fiksne i utvrđene Rešenjem o cenama usluga taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", br. 133/2024). Bilo kakvo samoinicijativno dodavanje "olujnih" ili sličnih tarifa nije u skladu sa propisima.

Zvanične cene taksi prevoza u Beogradu

Zvanični cenovnik koji važi za sve taksi prevoznike obuhvata sledeće iznose:

Start vožnje iznosi 320,00 dinara (ova cena je fiksna i važi za sve tri tarife).

Cena vožnje po kilometru zavisi od tarife koja se primenjuje i iznosi 105,00 dinara u prvoj tarifi, 135,00 dinara u drugoj tarifi, odnosno 210,00 dinara u trećoj tarifi.

Čekanje po času naplaćuje se 1.800,00 dinara (ova cena je takođe jedinstvena za sve tri tarife).

Kada se primenjuju navedene tarife

Tarifa 1: Primenjuje se u periodu od 06:00 do 22:00 časa, radnim danima i subotom.

Tarifa 2: Primenjuje se u noćnom periodu od 22:00 do 06:00 časova (od ponedeljka do subote), kao i tokom celog dana nedeljom i u vreme državnih praznika.

Tarifa 3: Primenjuje se isključivo za vožnje koje se obavljaju van gradskog područja.

Obaveze taksista i upotreba taksimetra

Prema Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, taksi vozač je strogo u obavezi da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar. Jedini izuzetak od ovog pravila je kada vožnja počinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za grad (poput aerodroma), kada je vozač dužan da preuzme od putnika potvrdu o fiksnoj ceni.

"Taksi prevoznici su dužni da obavljaju taksi prevoz putnika na teritoriji grada Beograda na način da naplaćuju usluge taksi prevoza isključivo na osnovu Rešenja o cenama usluga taksi prevoza putnika", naglašavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Šta tačno obuhvata taksi tarifa i od čega zavisi

Umesto proizvoljnih procena vremenskih prilika, pravila jasno definišu šta čini taksi tarifu. Kako objašnjavaju iz nadležnog Sekretarijata, taksi tarifa je skup jediničnih cena koje obuhvataju start vožnje, pređeni kilometar, vreme čekanja, dolazak na adresu po pozivu i prevoz prtljaga po komadu (u važeće cene taksi prevoza već je uračunat prevoz ličnog prtljaga putnika). O svim ovim elementima putnici moraju biti obavešteni pre ulaska u taksi vozilo.

Dodatno, tarifa koja se naplaćuje može da zavisi isključivo od tri faktora:

- Doba dana ili noći

- Dana u nedelji (radni dan, nedelja ili državni praznik)

- Područja na kome se vožnja obavlja (uža ili šira teritorija jedinice lokalne samouprave)

Svi ovi parametri, prema zvaničnim propisima, moraju biti jasno učitani u merni instrument (taksimetar). Iz navedenog se jasno zaključuje da meteorološki uslovi, ma kakvi oni bili, ne spadaju u kriterijume za promenu tarife.

Autor: D.S.