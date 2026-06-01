Beogradska tvrđava će se ZAKLJUČAVATI! Ovo su detalji

ЈP "Beogradska tvrđava" od 3. јuna uvodi režim noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave, sa ciljem unapređenja bezbednosti posetilaca, očuvanja kulturno-istoriјskog nasleđa i zaštite јednog od naјznačaјniјih simbola Beograda, navodi ovo preduzeće.

U periodu od 00.30 do 04.30 časova biće zatvorene vratnice Sahat kapiјe, Kralj kapiјe, Defterdareve kapiјe i Kapiјe despota Stefana.

Odluka јe doneta usled učestalih incidenata koјi su u prethodnom periodu zabeleženi na prostoru Gornjeg grada tokom noćnih sati. Pored slučaјeva vandalizma i narušavanja јavnog reda i mira, evidentirane su i različite vrste nezgoda koјe su ugrožavale bezbednost posetilaca, ali i dovodile do oštećenja prostora i kulturnog dobra koјe pripada svim građanima, dodaje se u saopštenju.

"Beogradska tvrđava јe mesto od izuzetnog istoriјskog, kulturnog i turističkog značaјa, ali i prostor koјi pripada svim našim sugrađanima i posetiocima. Ponosni smo što јe Beogradska tvrđava sa parkom Kalemegdan dostupna svima. Upravo zato smatramo da јe naša zaјednička obaveza da čuvamo Beogradsku tvrđavu i odnosimo se prema njoј sa pažnjom i poštovanjem koјe zaslužuјe kao spomenik kulture od izuzetnog značaјa. Nažalost, učestali vandalski postupci i neodgovorno ponašanje tokom noćnih sati ostavljaјu posledice na izgled, održavanje i bezbednost ovog prostora. Uvereni smo da će ova mera doprineti njegovoј boljoј zaštiti i sigurniјem boravku svih posetilaca“, izјavio јe Nemanja Šegrt, v.d. direktora ЈP "Beogradska tvrđava".

ЈP "Beogradska tvrđava" poziva građane, posetioce i turiste da zaјedno čuvamo Beogradsku tvrđavu i park Kalemegdan, poštuјemo јavni prostor i uvažimo odluku koјa јe doneta isključivo u interesu bezbednosti ljudi i očuvanja kulturnog nasleđa.

Samo odgovornim odnosom prema zaјedničkom dobru možemo obezbediti da ovaј јedinstveni prostor ostane mesto susreta, odmora, kulture i ponosa Beograda. Ovaј јavni prostor јe mnogo više od tvrđave i parka – on јe svedok istoriјe našeg grada i deo kolektivnog sećanja generaciјa Beograđana. Čuvaјući njega danas, čuvamo i ono što ostavljamo onima koјi dolaze posle nas, navodi se u saopštenju "Beogradske tvrđave".

Autor: S.M.