VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE BEOGRAĐANE I TURISTE! Kalemegdanska tvrđava se od 3. juna ZATVARA NOĆU, a evo koji delovi kompleksa će biti pod ključem!

Od 3. juna uvodi se noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave - Kalemegdana, najavljeno je danas.

U periodu od 00.30 do 4.30 časova biće zatvorene sledeće kapije:

- Sahat kapija

- Kralj kapija

- Defterdareva kapija

- Despotova kapija

Kako je saopštilo Javno preduzeće "Beogradska tvrđava", ova mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, kao i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati.

Sa druge strane, sam park Kalemegdan i Donji grad ostaće otvoreni za posetioce i u tom noćnom terminu, precizira se na sajtu ovog preduzeća.

