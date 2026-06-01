AKTUELNO

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE BEOGRAĐANE I TURISTE! Kalemegdanska tvrđava se od 3. juna ZATVARA NOĆU, a evo koji delovi kompleksa će biti pod ključem!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Facebook.com/Goran Vesić ||

Od 3. juna uvodi se noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave - Kalemegdana, najavljeno je danas.

U periodu od 00.30 do 4.30 časova biće zatvorene sledeće kapije:

- Sahat kapija

- Kralj kapija

- Defterdareva kapija

- Despotova kapija

Kako je saopštilo Javno preduzeće "Beogradska tvrđava", ova mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, kao i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati.

Sa druge strane, sam park Kalemegdan i Donji grad ostaće otvoreni za posetioce i u tom noćnom terminu, precizira se na sajtu ovog preduzeća.

Autor: D.S.

#Beograd vesti

#Beogradska tvrđava

#Defterdareva kapija

#Despotova kapija

#Gornji grad

#Kalemegdan

#Kralj kapija

#Sahat kapija

#zatvaranje Kalemegdana

POVEZANE VESTI

Beograd

Beogradska tvrđava će se ZAKLJUČAVATI! Ovo su detalji

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! U četvrtak se potpuno zatvara ključna ulica u ovom naselju

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Menjaju se trase autobusa 16, 23, 25 i 32N: Počinju radovi na Paliluli, evo kako će saobraćati!

Beograd

ZATVARA SE DEO GRADA ZBOG VOJNE PARADE Obaveštenje za Beograđane: Evo do kada će trajati promene

Društvo

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE Er Srbija menja rutu letova za Tivat, evo koji letovi se preusmeravaju

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Produženo radno vreme za upis svojine: Evo do kada i gde možete predati dokumentaciju!