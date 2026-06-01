VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE BEOGRAĐANE I TURISTE! Kalemegdanska tvrđava se od 3. juna ZATVARA NOĆU, a evo koji delovi kompleksa će biti pod ključem!

Od 3. juna uvodi se noćno zatvaranje dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave - Kalemegdana, najavljeno je danas.
U periodu od 00.30 do 4.30 časova biće zatvorene sledeće kapije:
- Sahat kapija
- Kralj kapija
- Defterdareva kapija
- Despotova kapija
Kako je saopštilo Javno preduzeće "Beogradska tvrđava", ova mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, kao i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati.
Sa druge strane, sam park Kalemegdan i Donji grad ostaće otvoreni za posetioce i u tom noćnom terminu, precizira se na sajtu ovog preduzeća.
Autor: D.S.