KREĆE VELIKA AKCIJA U BEOGRADU! Od sutra udar na komarce, delovi ulica se zatvaraju, a ako vidite BELI DIM iz šahtova – ne paničite!

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da će akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže u Beogradu biti realizovana od 2. do 5. juna. Tretmani će se sprovoditi u ranim jutarnjim časovima, tačnije od pet do sedam sati ujutru.

Spisak ulica i delova grada koji su na udaru

Akcija će se sprovoditi na prostoru između sledećih ulica i objekata:

- Kneza Miloša

- Bulevara kralja Aleksandra

- Cvetkove pijace

- Gospodara Vučića

- Vojislava Ilića

- Žičke i Mileševske

- Cara Nikolaja II

- Mačvanske i Skerlićeve

- Bulevara oslobođenja

- U bloku Hitne pomoći i Kliničkog centra

Moguća pojava belog dima i zatvaranje ulica



Budući da će se tretman vršiti apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu direktno kroz šahtove, nadležni upozoravaju da je moguća pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova, pa građani ne treba da se plaše. Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja pojedinih delova ulica.

Iz Sekretarijata naglašavaju da nema razloga za brigu kada je reč o bezbednosti.

"Usluga se vrši preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca", navodi se u saopštenju Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Autor: D.S.