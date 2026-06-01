KREĆE VELIKA AKCIJA U BEOGRADU! Od sutra udar na komarce, delovi ulica se zatvaraju, a ako vidite BELI DIM iz šahtova – ne paničite!

Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da će akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže u Beogradu biti realizovana od 2. do 5. juna. Tretmani će se sprovoditi u ranim jutarnjim časovima, tačnije od pet do sedam sati ujutru.
Spisak ulica i delova grada koji su na udaru
Akcija će se sprovoditi na prostoru između sledećih ulica i objekata:
- Kneza Miloša
- Bulevara kralja Aleksandra
- Cvetkove pijace
- Gospodara Vučića
- Vojislava Ilića
- Žičke i Mileševske
- Cara Nikolaja II
- Mačvanske i Skerlićeve
- Bulevara oslobođenja
- U bloku Hitne pomoći i Kliničkog centra
Moguća pojava belog dima i zatvaranje ulica
Budući da će se tretman vršiti apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu direktno kroz šahtove, nadležni upozoravaju da je moguća pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova, pa građani ne treba da se plaše. Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja pojedinih delova ulica.
Iz Sekretarijata naglašavaju da nema razloga za brigu kada je reč o bezbednosti.
"Usluga se vrši preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca", navodi se u saopštenju Sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Autor: D.S.