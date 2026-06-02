DRAMA U BEOGRADU TOKOM NOĆI! Više ljudi povređeno u četiri saobraćajne nesreće, među njima i tinejdžer: Hitna imala čak 110 intervencija

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Hitna pomoć je ukupno imala 110 intervencija tokom noći. Najviše su pomoć tražili hronični pacijenti, uključujući hipertoničare, astmatičare i onkološke bolesnike.

Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se četiri lakše saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih rečeno je u Hitnoj pomoći.

Oko 20 časova na Smederevskom putu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen mladić (17), koji je zadobio povrede glave.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći su imale ukupno 110 intervencija, od čega 20 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

Autor: Jovana Nerić

