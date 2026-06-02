POLUNAG DIVLJAO SA SEČIVOM, JEDVA GA SAVLADALI! Drogirani Nemac sekao sve pred sobom u Beogradu, građani bežali u panici!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su nemačkog državljanina G. B. (27) nakon prave drame i horora koji je priredio prolaznicima u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca. Kako se sumnja, on je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, držeći nož u ruci, prvo razbio staklo na vratima zgrade u kojoj boravi.

Nakon ovog divljaštva, pomahnitali mladić je izleteo napolje i polunag počeo da tetura i trči ulicom, sve vreme sečivom mašući pred preplašenim građanima. Prestrašeni ljudi su odmah alarmirali policiju koja je brzom i efikasnom akcijom locirala, razoružala i lišila slobode osumnjičenog.

G. B. je odmah pod jakom pratnjom prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde je na Odeljenju toksikologije i zvanično utvrđeno da je u krvi imao opasnu količinu narkotika.

Autor: D.S.