SPREMITE PATIKE, POČELE PRIJAVE! Jubilarni 40. Beogradski maraton donosi revoluciju – evo gde i kako da se prijavite

Zvanično su otvorene prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će se održati 17. i 18. aprila 2027. godine, saopšteno je iz organizacije „Beogradskog maratona”.

Ovo jubilarno izdanje najmasovnije sportske manifestacije u našoj zemlji biće zlatnim slovima upisano u istoriju evropskog sporta. Naime, Beograd će istovremeno biti ponosni domaćin i drugog po redu Evropskog prvenstva u uličnom trčanju.

Trčite rame uz rame sa šampionima Evrope

Zahvaljujući ovom istorijskom priznanju, rekreativci i ljubitelji trčanja iz Srbije, Evrope i čitavog sveta imaće jedinstvenu priliku da tokom istog vikenda trče potpuno istom stazom sa najboljim evropskim atletičarima. Svetske zvezde će se u prestonici Srbije boriti za medalje i titule šampiona Starog kontinenta u tri discipline: u trci na 10 kilometara, u polumaratonu i u kraljevskom maratonu (42 kilometra).

Za ovaj istorijski sportski vikend u Beogradu očekuje se dolazak više od 25.000 učesnika, a svi zainteresovani trkači već od danas mogu da obezbede svoje mesto i prijave se putem zvaničnog sajta erch2027.com.

Ogroman ugled Beograda u svetu atletike

Direktor „Beogradskog maratona” Darko Habuš istakao je da se elitne trke na 10, 21 i 42 kilometra po posebnom sistemu dodeljuju isključivo vrhunskim organizatorima uličnih trka, podsetivši da je po ovom prestižnom principu Šampionat Evrope prošle godine uspešno održan u belgijskom gradu Luvenu.

„Drugo evropsko prvenstvo u ovim disciplinama biće održano upravo u Beogradu, što najbolje svedoči o ogromnom ugledu i poštovanju koje Beogradski maraton uživa u Evropskoj atletici, ali i u čitavom svetu. Učinićemo apsolutno sve da poverenje koje nam je ukazano iskoristimo na najbolji mogući način. Napravićemo ogroman iskorak u svakom smislu, kako bismo Beogradski maraton trajno pozicionirali među najznačajnije i najmasovnije maratonske trke u Evropi“, poručio je Habuš i dodao da su opsežne pripreme za ovu manifestaciju odavno u toku.



Autor: D.S.