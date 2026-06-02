VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Velike izmene gradskog prevoza od 3. do 7. juna – evo kako voze autobusi 65, 70, 72, 74, 75...

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije, Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića (Faza 7), od srede, 3. juna, do nedelje, 7. juna 2026. godine, doći će do velikih promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake Ulice Marka Čelebonovića, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna do zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Partizanske avijacije).

Takođe, za saobraćaj će i dalje biti zatvorena krajnja desna traka Ulice Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Marka Čelebonovića (smer ka Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, kao i desna traka iste ulice na izlazu iz raskrsnice (smer ka Gandijevoj) u dužini od 100 metara.

Kako će saobraćati vozila GSP-a?

Tokom izvođenja radova, autobusi će na izmenjenim delovima trasa voziti na sledeći način:

Linije 65 i 612: U smeru ka Novom bežanijskom groblju i Novoj Galenici idu redovnim trasama. U smeru ka gradu saobraćaju ulicama: Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Tošin bunar i dalje redovnim trasama.

Linije 70 i 72: U smeru ka Bežanijskoj kosi i Aerodromu „Nikola Tesla” idu redovnim trasama. U smeru ka gradu voze ulicama: Nedeljka Gvozdenovića – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Tošin bunar i dalje redovno.

Linije 74, 75 i noćna 72N: U smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” idu ulicama: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje redovno. U suprotnom smeru (ka gradu) saobraćaju ulicama: Nedeljka Gvozdenovića – Ljubinke Bobić – Partizanske avijacije i dalje redovnim trasama.

Linija 76: U smeru ka KBC „Bežanijska kosa” ide ulicama: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Rajkova i dalje u skladu sa radovima u Dr Žorža Matea. U suprotnom smeru saobraća ulicama: Rajkova – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Partizanske avijacije i dalje redovno.

Linija 82: U smeru ka Bloku 44 ide redovnom trasama. U smeru ka Zemunu vozi ulicama: Marka Čelebonovića – Rajkova – Auto-put za Zagreb – Partizanske avijacije – Dr Žorža Matea – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnim putem.

Linija 607: U smeru ka Aerodromu vozi Bulevarom heroja sa Košara – Tošin bunar – izlazna rampa na Moto-put M11 (smer ka Šidu) – Moto-put M11 i dalje redovno. U smeru ka gradu ide svojom redovnom trasom.

Linija 613: U smeru ka naselju Radiofar ide redovno. U smeru ka gradu vozi ulicama: Ljubinke Bobić – Gandijeva – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Linija 708: U smeru ka Zemun polju ide ulicama: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje redovno. U suprotnom smeru vozi ulicama: Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Partizanske avijacije i dalje redovno.

Uspostavljaju se dva privremena stajališta:

„Nikole Dobrovića 2” (#4167) u Ulici Partizanske avijacije, oko 100 metara pre raskrsnice sa Marka Čelebonovića (smer ka Gandijevoj).

„Peđe Milosavljevića 1” (#3977) u Ulici Peđe Milosavljevića, neposredno pre raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna.

Autor: D.S.