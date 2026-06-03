OVO NASELJE U BEOGRADU DANAS JE NA SPISKU ZA RADOVE: Spremite zalihe zbog mogućeg zamućenja, slabog pritiska i nestanka vode

Ekipe Beogradskog vodovoda izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grocka, od ponedeljka, 1. juna do četvrtka, 4 juna.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

01/ 02.06.2026. godine – u naselju Vinča, potez Vinča – Leštane,

02/03.06.2026. godine – u naselju Leštane i na potezu

Smederevskog puta, Kaluđerica – Vinča,

03/04.06.2026. godine – u naseljima Kaluđerica i Orlovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda poručuju da će se truditi da radove obave u što kraćem roku i zahvaljuju se građanima na strpljenju i razumevanju.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Autor: A.A.