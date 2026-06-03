AKTUELNO

Beograd

OVO NASELJE U BEOGRADU DANAS JE NA SPISKU ZA RADOVE: Spremite zalihe zbog mogućeg zamućenja, slabog pritiska i nestanka vode

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ekipe Beogradskog vodovoda izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grocka, od ponedeljka, 1. juna do četvrtka, 4 juna.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22 do 6 sati, osetiće sledeći potrošači:

01/ 02.06.2026. godine – u naselju Vinča, potez Vinča – Leštane,

02/03.06.2026. godine – u naselju Leštane i na potezu

Smederevskog puta, Kaluđerica – Vinča,

03/04.06.2026. godine – u naseljima Kaluđerica i Orlovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda poručuju da će se truditi da radove obave u što kraćem roku i zahvaljuju se građanima na strpljenju i razumevanju.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Autor: A.A.

#Beograd

#Voda

#radovi

#spisak ulica

POVEZANE VESTI

Beograd

OD DANAS DO SUBOTE: Ispiranje vodovodne mreže u Zemunu, ovo je raspored!

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Spremite zalihe! U ovim delovima Voždovca česme suve do 18 sati, a Čukarica dobila čitav raspored po danima!

Beograd

DEO ZEMUNA DANAS BEZ VODE OD 9 SATI: Na Paliluli redovno ispiranje vodovodne mreže

Beograd

ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE U SAMOM CENTRU BEOGRADA: Od danas do subote u ovim ulicama slabiji pritisak a moguće da će nakratko ostati i bez vode

Beograd

ISKLJUČENJA VODE DANAS U BEOGRADU: Ako živite na ovoj opštini, dobro pogledajte spisak, raspored je po danima!

Beograd

OVE OPŠTINE BEZ VODE OD 29. JANUARA DO 3. FEBRUARA Pogledajte da li ste na spisku