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DEO BEOGRADA DANAS BEZ VODE SKORO 10 SATI: Oglasili se iz vodovoda zbog radova na mreži - upućen hitan apel potrošačima

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, potrošači u Ulici generala Lešjanina biće bez vode od 8.30 do 18 časova, uz obezbeđenu auto-cisternu za najnužnije potrebe.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 4. juna 2026. godine, od 8.30 do 18 časovabez vode će biti potrošači u Ulici generala Lešjanina, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja planiranih radova.

Autor: A.A.

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