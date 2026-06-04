DEO BEOGRADA DANAS BEZ VODE SKORO 10 SATI: Oglasili se iz vodovoda zbog radova na mreži - upućen hitan apel potrošačima

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, potrošači u Ulici generala Lešjanina biće bez vode od 8.30 do 18 časova, uz obezbeđenu auto-cisternu za najnužnije potrebe.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 4. juna 2026. godine, od 8.30 do 18 časovabez vode će biti potrošači u Ulici generala Lešjanina, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja planiranih radova.

Autor: A.A.