BEOGRAĐANI, REŠITE SE KABASTOG OTPADA POTPUNO BESPLATNO! Počela tradicionalna akcija "Gradske čistoće": Evo kako da prijavite lokaciju i šta sve odnose!

Tradicionalno, svakog prvog vikenda u mesecu već dve decenije JKP „Gradska čistoća” sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica. Tako će biti i tokom ovog vikenda, 6. i 7. juna, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Komunalni radnici sprovode ovu akciju potpuno besplatno, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika. Tokom prvog vikenda u junu, sugrađani mogu svoje nepotrebne kabaste predmete iz domova, poput kauča, ormara, komoda i stolova, da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti. Prioritet u odnošenju imaju građani koji raspolažu većim količinama otpada.

Kako da prijavite odlaganje otpada?

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste:

Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 (radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova).

Brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive (radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova).

Iskoristite vikend – ostalim danima se ova usluga NAPLAĆUJE!



Iz „Gradske čistoće” apeluju na sugrađane da maksimalno iskoriste ovu akciju kako se kabasti otpad ne bi gomilao na beogradskim ulicama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga.

Ostalim danima u mesecu građani mogu sami besplatno odneti kabasti otpad na pogon JKP-a u svojoj opštini (svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova) ili pozvati ekipe preduzeća da dođu na lokaciju, ali se ta usluga tada naplaćuje.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP „Gradska čistoća”:

Stari grad – 011/32810-84

Zvezdara – 011/2412-192

Palilula – 011/2752-625

Vračar – 011/3835-026

Voždovac – 011/2882-916

Savski venac – 011/2883-701

Čukarica – 011/3570-650

Rakovica – 011/3591-364

Novi Beograd – 011/2603-383

Zemun – 011/6610-722

Autor: D.S.