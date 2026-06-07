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KREĆE VELIKO SUZBIJANJE KOMARACA U BEOGRADU: Objavljen kompletan spisak lokacija i tačna satnica zaprašivanja!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: JKP Gradska čistoća ||

Sutra od 17.00 časova ekipe JKP Gradska čistoća kreću u akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda. Tretmani će se izvoditi uređajima sa zemlje i vode, metodama termalnog i hladnog zamagljivanja.

Akcija će obuhvatiti sledeće lokacije i naselja: Ada Huja, Paradajz ostrvo uz Višnjicu do Bele Stene, potez od Pupinovog mosta do Pančevačkog mosta, od Pančevačkog mosta ka naselju Mali Raj, Šiljakovac, Baćevac, Glumčevo brdo, Veliki Borak, Lisović, Guncati, Ratari, Brgulice, Trebež, Vranić, Barajevo-centar, Ibarski put - Barajevo, Meljak, Boždarevac, Trstenica, Brović, Sopot-centar, Vinča, Grocka i Borča.

Iz ovog gradskog preduzeća napominju da će tretmani biti sprovedeni isključivo ako vremenski uslovi to dozvole, što podrazumeva optimalnu temperaturu, snagu vetra i odsustvo kiše. Iz Gradske čistoće ističu da kišni periodi pogoduju naglom razmnožavanju komaraca, ali ujedno ometaju njihovo suzbijanje zbog osetljivosti preparata na vlagu.

Nadležni apeluju na Beograđane da imaju strpljenja i omoguće nesmetan rad ekipama Sektora ekologije koje su u punoj pripravnosti. Poseban apel upućen je pčelarima, koji moraju preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje pčele tokom trajanja akcije.

Građani nemaju razloga za strah, jer su svi preparati koje JKP Gradska čistoća koristi registrovani kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, navodi se u saopštenju.

Autor: D.S.

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