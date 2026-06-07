OD PROKOPA DO AERODROMA ZA MANJE OD 25 MINUTA! Stiže 9 novih vozova iz Kine

U toku je izgradnja nove železničke pruge koja će povezati centar Beograda, Aerodrom Nikola Tesla i EXPO 2027 kompleks u Surčinu.

Završeni su prvi kilometri trase, a satnica za putnike koji idu na let je jasna: od glavne stanice Prokop do aerodroma stizaće se za manje od 25 minuta, dok će vožnja od Zemun Polja trajati manje od 15 minuta. Pored brze veze sa aerodromom, ova pruga omogućava da se od Prokopa do EXPO kompleksa stiže za tačno 30 minuta.

Na trasi dugoj 18,3 kilometra gradi se šest složenih objekata – četiri mosta, vijadukt i nadvožnjak – koji će povezati Zemun Polje i Nacionalni stadion, budući centar EXPO kompleksa. Građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi završna faza testiranja infrastrukture i vozova.

Od železničke stanice Zemun Polje prema Aerodromu Nikola Tesla završeni su građevinski radovi, postavljeni pragovi i šine na prvih 4,5 kilometra trase i uspostavljena elektrifikacija. Na preostalom delu trase trenutno se izvode radovi na nasipanju i pripremi podloge za postavljanje preostalih koloseka. Istovremeno, privode se kraju radovi na najzahtevnijem objektu čitavog projekta – vijaduktu preko Surčinskog polja, dužine 1,1 kilometar.

Što se tiče ovog betoniranja i spajanja mostovske konstrukcije, ostala su nam još četiri polja. Očekujemo da u julu bude završeno spajanje i da bude sve spremno za postavljanje elektrifikacije i stubova koji će napajati vozove i samu prugu, odnosno dvokolosečni segment koji će biti postavljen na telu ovog mosta - izjavio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

Nova železnička trasa uključuje i najveći od četiri mosta koji prelazi preko auto-puta E-70, dok vijadukt omogućava prolazak vozova preko dela auto-puta Miloš Veliki. Preostali objekti prelaze preko lokalnih saobraćajnica, uključujući i Vojvođansku ulicu. Prema rečima Miroslava Čučkovića, primena takozvane lanserne tehnologije omogućila je izgradnju mostovnih konstrukcija bez prekidanja saobraćaja na najprometnijim putnim pravcima.

Imali smo još jednu neuralgičnu tačku, prelaz pruge preko auto-puta Beograd–Šid. Ni jednog trenutka nije prekidan saobraćaj ni na jednom od auto-puteva, upravo zahvaljujući lansernoj tehnologiji i načinu na koji smo izveli premošćavanje - rekao je Miroslav Čučković.

Završetak građevinskih radova i elektrifikacije cele pruge planiran je do kraja 2026. godine. Nakon toga, od februara naredne godine predviđeno je višemesečno testiranje trase i vozova. Za novu liniju već je nabavljeno devet voznih garnitura iz Kine.

Pet stanica i stajališta na trasi

Vozovi koji budu išli za aerodrom i Ekspo kretaće iz same stanice Beograd Centar (Prokop), prolaziće kroz stanicu Novi Beograd, stizati do Zemun Polja, i odatle skretati na ovu potpuno novu prugu ka Surčinu. Na novoj deonici planirane su dve stanice i tri stajališta:

- Zemun Polje – početna stanica nove deonice i glavna veza sa brzom prugom Beograd–Novi Sad;

- Stajalište Singidunum kod Dobanovaca;

- Stajalište Aerodrom Nikola Tesla (udaljeno oko 500 metara od Terminala 1 i povezano pešačkom pasarelom);

- Stajalište Surčin;

- Završna stanica Nacionalni stadion / EXPO kompleks.

Prema planovima, vozovi će saobraćati na svakih 30 minuta, dok će tokom špiceva i za vreme održavanja EXPO 2027 polasci biti organizovani na svakih 15 minuta. Miroslav Čučković smatra da će nova železnička veza značajno unaprediti gradski saobraćaj i ponuditi alternativu građanima koji danas koriste automobile ili autobuse.

Voz je najugodniji vid prevoza. Komforniji je od autobusa, ne morate da brinete o gorivu i parkingu, a brzina će biti između 80 i 120 kilometara na sat. Devet novih vozova za ovu liniju, zajedno sa dodatnih 30 kompozicija za BG voz, značajno će unaprediti saobraćajni sistem Beograda - rekao je Miroslav Čučković.

Stručnjaci procenjuju da jedna vozna garnitura može da zameni čak 50 automobila ili 10 autobusa, što bi trebalo da doprinese većem komforu putnika i rasterećenju drumskog saobraćaja, kako tokom EXPO 2027, tako i u godinama nakon završetka izložbe.

Autor: D.S.