AKTUELNO

Beograd

RADOVI NA SAVSKOM VENCU: Pogledajte koje ulice u ponedeljak ostaju bez vode zbog zamene cevovoda

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Stanovnici pojedinih delova opštine Savski venac u ponedeljak, 8. juna, moraće da obezbede zalihe dragocene tečnosti.

Zbog planiranih radova na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda, od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Ulica Žanke Stokić (na potezu od Zmaja Ognjena Vuka do Driničke)

Drvarska ulica

Ulica Vojvode Dojčina

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” apeluju na građane da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Obezbeđene auto-cisterne za građane

Kako bi se građanima olakšao period dok su slavine suve, nadležne službe su obezbedile auto-cisternu sa pijaćom vodom koja će kružiti ovim delovima Savskog venca tokom trajanja radova.

Gde se informisati? Potrošači koji imaju dodatna pitanja ili žele detaljnije informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj 11-0-11, ili putem besplatnog broja za fiksnu telefoniju 0800 110-011. Takođe, sva aktuelna obaveštenja o planiranim radovima i eventualnim kvarovima na mreži redovno se ažuriraju na zvaničnom sajtu preduzeća na adresi www.bvk.rs.

Autor: D.S.

#BVK

#Beograd

#Beogradski vodovod i kanalizacija

#Savski venac

#drvarska ulica

#isključenje vode

#servisne informacije Beograd

#ulica vojvode dojčina

#ulica žanke stokić

POVEZANE VESTI

Beograd

Ovi delovi Beograda ostaju bez vode ceo dan

Beograd

DANAS BEZ VODE: Suve česme u ulici u centru Beograda od 8 do 18 sati, spremite zalihe

Beograd

Pripremite zalihe na vreme: Delovi Savskog venca, Palilule i Čukarice danas bez vode zbog radova

Beograd

DELOVI SAVSKOG VENCA DANAS BEZ VODE! Slavine suve u 4 ulice 12 sati

Hronika

OTKRIVAMO KO JE MLADIĆ ČIJE JE TELO NAĐENO NA SAVSKOM VENCU: Nestao pre dva dana, porodica neutešna!

Beograd

DVE BEOGRADSKE OPŠTINE U ČETVRTAK BEZ VODE: Radovi na vodovodnoj mreži