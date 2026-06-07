RADOVI NA SAVSKOM VENCU: Pogledajte koje ulice u ponedeljak ostaju bez vode zbog zamene cevovoda

Stanovnici pojedinih delova opštine Savski venac u ponedeljak, 8. juna, moraće da obezbede zalihe dragocene tečnosti.

Zbog planiranih radova na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda, od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Ulica Žanke Stokić (na potezu od Zmaja Ognjena Vuka do Driničke)

Drvarska ulica

Ulica Vojvode Dojčina

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” apeluju na građane da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Obezbeđene auto-cisterne za građane

Kako bi se građanima olakšao period dok su slavine suve, nadležne službe su obezbedile auto-cisternu sa pijaćom vodom koja će kružiti ovim delovima Savskog venca tokom trajanja radova.

Gde se informisati? Potrošači koji imaju dodatna pitanja ili žele detaljnije informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj 11-0-11, ili putem besplatnog broja za fiksnu telefoniju 0800 110-011. Takođe, sva aktuelna obaveštenja o planiranim radovima i eventualnim kvarovima na mreži redovno se ažuriraju na zvaničnom sajtu preduzeća na adresi www.bvk.rs.

Autor: D.S.