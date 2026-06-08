VAŽNO ZA BEOGRAĐANE: Od sutra totalni preokret u prevozu zbog radova na Starom savskom mostu – evo kako će voziti linija 9A!

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da od sutra, 9. juna 2026. godine, kreće nova faza radova na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog.

Zbog zatvaranja Ulice zemunski put (od Vladimira Popovića do raskrsnice sa Zarije Vujoševića i Sajmište), režim rada javnog prevoza biće drastično izmenjen sve do 2. septembra 2027. godine.

Evo detaljnog vodiča kroz nove trase i privremena stajališta:

Nova trasa linije 9A

Vozila na privremenoj liniji 9A menjaće smerove kretanja na sledeći način:

Smer ka Trgu Slavija: Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC „Ušće” – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Sajmište (ispred objekta „So i biber”) – Brankov most i dalje redovnom trasom.

Smer ka Novom Beogradu: Brankov most – interna saobraćajnica (bajpas) koja vodi u Ulicu ušće – desno skretanje ispod Brankovog mosta (kod skejt parka) – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Staro Sajmište – Sajmište – kružni tok kod TC „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje redovno.

Izmene na liniji 60

Vozila na liniji 60 nastaviće da saobraćaju svojom redovnom trasom u oba smera.

Važna promena: Umesto dosadašnjih minibus vozila, na ovoj liniji će od sada saobraćati solo autobusi.

Privremena stajališta koja se uspostavljaju:

„Staro Sajmište 1” (smer ka Brankovom mostu): Za liniju 9A, nalazi se oko 65 metara ispred kružnog toka kod logora Sajmište.

„Staro Sajmište 1” (smer ka terminusu Blok 72 / TC „Evroazija”): Za linije 9A i 60, nalazi se u Ulici Staro Sajmište (na poziciji ED stuba), oko 40 metara pre raskrsnice sa Ulicom Sajmište.

Autor: D.S.