DEČIJI OSMESI PREPLAVILI BLOK 34: 'Novobeogradski dani porodice' priredili nezaboravan provod za najmlađe i roditelje! (FOTO)

Gradska opština Novi Beograd organizovala je još jednu izuzetno uspešnu manifestaciju u okviru "Novobeogradskih dana porodice", koja je u Bloku 34 na jednom mestu okupila veliki broj dece i njihovih roditelja.

Najmlađi Novobeograđani imali su priliku da uživaju u izuzetno bogatom i raznovrsnom programu. Za njih je organizovano oslikavanje lica, kreativne radionice, druženje sa mađioničarem, kao i badminton i popularna gejming zona. Sa druge strane, roditelji su iskoristili idealnu priliku da sa svojom decom provedu kvalitetno vreme na otvorenom.

Kroz ove brojne zabavne, ali i edukativne sadržaje, deca su razvijala svoju kreativnost, maštu i timski duh, a stotine osmeha na njihovim licima bili su najbolja potvrda uspeha ove akcije.

Manifestacija „Novobeogradski dani porodice” uspešno se nastavlja i tokom čitavog juna na više različitih lokacija širom Novog Beograda. Glavni cilj opštine ostaje isti – da se porodicama ponude kvalitetni sadržaji, druženje, rekreacija i dragoceno zajedničko vreme.

Iz Gradske opštine Novi Beograd poručuju da posetioce svih generacija do kraja juna očekuju brojni zanimljivi sadržaji, a sledeće lokacije i termini biće naknadno objavljeni.

Autor: D.S.