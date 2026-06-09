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Gradska čistoća danas suzbija komarce na teritoriji Beograda od 17 do 23 časa: Na spisku Obrenovac, Lazarevac i leva obala Dunava

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" sprovešće danas akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca, uređajima sa zemlje i vode, na javnim površinama na teritoriji Beograda, od 17 do 23 časa.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći delovi grada: potez od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac – leva obala Dunava, kanal Veliki Galijaš, kao i opštine Obrenovac i Lazarevac.

Kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca pa će se u slučaju kiše akcija odložiti.

Iz tog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Autor: D.S.

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