SPREMITE LIČNE KARTE: Šapić saopštio sjajne vesti za Beograđane, evo kada počinje podela besplatnih kartica za bazene i šta vam je sve potrebno!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je saopštio da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene počinje od srede 10. juna.

Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, čiji je cilj rasterećenje kućnog budžeta građana, izjavio je Šapić.

"Procedura je ostala ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru Grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta", dodao je Šapić.

Kartica omogućava besplatan ulazak na bazene tokom cele letnje sezone.



Autor: D.S.