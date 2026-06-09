AKTUELNO

Beograd

SPREMITE LIČNE KARTE: Šapić saopštio sjajne vesti za Beograđane, evo kada počinje podela besplatnih kartica za bazene i šta vam je sve potrebno!

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je saopštio da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene počinje od srede 10. juna.

Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, čiji je cilj rasterećenje kućnog budžeta građana, izjavio je Šapić.

"Procedura je ostala ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru Grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta", dodao je Šapić.

Kartica omogućava besplatan ulazak na bazene tokom cele letnje sezone.

Autor: D.S.

#Aleksandar Šapić

#Beograd

#bazeni Beograd

#besplatne kartice za bazene

#gradski bazeni

#letnja sezona

POVEZANE VESTI

Beograd

'NE ODUSTAJEMO OD PLANIRANIH RADOVA' Šapić: Od srede podela besplatnih kartica za beogradske bazene

Društvo

Počela podela kartica za bazene koje je obezbedio grad Beograd: U opštini Voždovac i u uslužnom centru u Ripnju!

Beograd

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU! Šapić: Danas ili sutra počinje isplata 20.000 dinara za udžbenike

Društvo

GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Počinje podela novogodišnjih vaučera za svu decu Beograda

Beograd

Šapić: Danas usvajamo budžet za 2025. godinu! Evo šta će sve biti besplatno u Beogradu

Beograd

OD VELIKOG BEZBEDNOSNOG PROJEKTA DO BEO ZOO VRTA: Gradonačelnik Šapić objavio važne vesti za Beograđane