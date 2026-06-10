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BESPLATNO U BEOGRADU OD DANAS: Panoramska razgledanja 'Sve što niste znali o Beogradu'! Evo gde i kako da se prijavite

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com/Unsplash.com ||

Turistička organizacija Beograda poklanja od 10. juna turističke ture razgledanja grada iz zatvorenog autobusa, pod nazivom „Sve što niste znali o Beogradu”, svake srede od 18 časova.

Ture će voditi profesionalni turistički vodiči sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu, koji su kroz naš grad proveli na hiljade stranih i domaćih turista, poslovnih posetilaca, državnih delegata, predstavljajući istoriju, kulturu i život naše prestonice na brojnim stranim jezicima.

Upravo od ovih vodiča, posetioci će moći da čuju sve što do sada nisu znali o Beogradu i dožive autentično iskustvo turiste tokom panoramske vožnje.

Polasci su sa obeleženog stajališta za turističke autobuse na Trgu Nikole Pašića. Ruta obuhvata ulice i bulevare koji prolaze pored značajnih kulturno-istorijskih lokacija i znamenitosti, među kojima su Ulica kneza Miloša, Trg oslobođenja, Autokomanda, Trg Slavija, Ulica kralja Milana, Terazije, Kolarčeva, Trg republike, Pariska, Bulevar Nikole Tesle ...

Zbog ograničenog broja mesta, obavezne su prijave u info centru TOB-a u Knez Mihailovoj 56, odnosno na broj telefona 011/2635-343, navodi se u saopštenju Turističke organizacije Beograda.

Autor: Jovana Nerić

#Beograd

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