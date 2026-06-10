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Čukarica organizuje sportsko takmičenje i prikupljanje pomoći za Milu Gajić

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U OŠ "Braća Jerković" u Železniku 19. juna biće održan humanitarni turnir u fudbalu 3X3, u organizaciji 3X3 EVENT MAKER DOO KRAGUJEVAC, nosioca platforme 3X3 Football / Football3x3 i uz podršku sektora za sport Gradske opštine Čukarica.

Takmičenje je podeljeno u nekoliko kategorija: PRO seniori, MK U12, MK U14, MK U16 i seniorke. Za kategoriju PRO seniora predviđen je nagradni fond od 120.000 dinara.U okviru manifestacije biće organizovane prateće aktivnosti, među kojima su pikado i radar za merenje brzine šuta. Sav prihod od tih aktivnosti biće usmeren na lečenje Mile Gajić iz Železnika.

Gradska opština Čukarica, kroz sektor za sport, nastavlja da ispunjava data obećanja i da otvara prostor za nove sportske sadržaje. Organizatori pozivaju Beograđane da dođu u velikom broju i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima.

Foto: Privatna arhiva

#Sport

#Čukarica

#Đorđe Bulić

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