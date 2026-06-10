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Saobraćajna nesreća kod Bloka 70: Hitna pomoć i policija na terenu, ima povređenih, saobraćaj usporen

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

U ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u blizini Bloka 70, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj ima povređenih.

Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije, koje pružaju pomoć povređenima i obavljaju uviđaj.

Prema prvim informacijama, u pitanju je ozbiljnija nezgoda, pa je deo saobraćaja u ovom delu grada trenutno usporen.

Građani koji su se zatekli u blizini navode da je prizor bio dramatičan, a policija apeluje na vozače da budu strpljivi dok traje intervencija.

Autor: D.S.

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