LANČANI U KNEZA MILOŠA: Sudar sedam vozila izazvao karambol

Večeras je u ulici Kneza Miloša, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u centru Beograda, došlo do teškog lančanog sudara u kojem je učestvovalo najmanje sedam vozila.

Udes se dogodio u kasnim večernjim satima, što je izazvalo momentalni kolaps u odvijanju saobraćaja u ovom delu grada. Za sada još uvek nema zvaničnih informacija o uzrocima koji su doveli do ovakvog karambola, kao ni o eventualno povređenim osobama.

Na lice mesta su upućene nadležne službe koje obavljaju uviđaj i rade na raščišćavanju puta kako bi se saobraćaj što pre normalizovao. Vozačima se savetuje oprez i korišćenje alternativnih pravaca dok policija ne završi svoj posao.

Autor: D.S.