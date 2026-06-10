AKTUELNO

Beograd

LANČANI U KNEZA MILOŠA: Sudar sedam vozila izazvao karambol

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Večeras je u ulici Kneza Miloša, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u centru Beograda, došlo do teškog lančanog sudara u kojem je učestvovalo najmanje sedam vozila.

Udes se dogodio u kasnim večernjim satima, što je izazvalo momentalni kolaps u odvijanju saobraćaja u ovom delu grada. Za sada još uvek nema zvaničnih informacija o uzrocima koji su doveli do ovakvog karambola, kao ni o eventualno povređenim osobama.

Na lice mesta su upućene nadležne službe koje obavljaju uviđaj i rade na raščišćavanju puta kako bi se saobraćaj što pre normalizovao. Vozačima se savetuje oprez i korišćenje alternativnih pravaca dok policija ne završi svoj posao.

Autor: D.S.

#Beograd

#Hronika

#Kneza Miloša

#lančani sudar

#saobraćajna nezgoda

#udes u centru grada

#vesti beograd

POVEZANE VESTI

Beograd

Sudar dva automobila u Kneza Miloša

Hronika

Karambol u Novom Pazaru: Lančani sudar šest vozila, ima povređenih

Hronika

LANČANI SUDAR NA PUTU KA AERODROMU: Više vozila učestvovalo u udesu, ima povređenih! (VIDEO)

Hronika

LANČANI SUDAR NA GAZELI: Šest vozila učestvovalo u udesu, policija na terenu (VIDEO)

Beograd

SAOBRAĆAJNI KOLAPS U KNEZA MILOŠA! Tramvaj se preprečio na sred ulice, gužve sve od Glavne pošte pa do Mostarske petlje

Hronika

LANČANI SUDAR NA TOŠINOM BUNARU Delovi automobila razbacani po kolovozu, stvaraju se gužve