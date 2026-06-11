VOŽDOVAC I ZEMUN BEZ VODE DO PREDVEČE! Isključenja traju i do 10 sati, objavljen spisak ulica koje će biti zahvaćene radovima

Zbog radova na vodovodnoj mreži, deo Voždovca i Zemuna ostaće bez vodosnabdevanja danas tokom većeg dela dana, uz obezbeđene auto-cisterne za građane.



JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštio je da će zbog planiranih radova danas doći do privremenih prekida u vodosnabdevanju u delovima opština Voždovac i Zemun.

Na teritoriji Voždovca, u periodu od 8.00 do 18.00 časova, bez vode će ostati potrošači u delu Kružnog puta voždovačkog, od Bulevara Peka Dapčevića do Vojvode Stepe.

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe stanovništva biće obezbeđena auto-cisterna sa pijaćom vodom, a iz preduzeća apeluju na građane da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Istovremeno, zbog planiranih radova u Zemunu od 8.30 do 18.00 časova, bez vode će ostati potrošači u delu neparne strane Ulice cara Dušana, od Dobrovoljačke do Svetotrojčine ulice.

I u ovom delu grada biće obezbeđena auto-cisterna, dok se građanima savetuje da se unapred pripreme za privremeni prekid u snabdevanju vodom.

Na teritoriji Voždovca, u periodu od 8.00 do 18.00 časova, bez vode će ostati potrošači u delu Kružnog puta voždovačkog, od Bulevara Peka Dapčevića do Vojvode Stepe.

Kako je navedeno, za najnužnije potrebe stanovništva biće obezbeđena auto-cisterna sa pijaćom vodom, a iz preduzeća apeluju na građane da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Istovremeno, zbog planiranih radova u Zemunu od 8.30 do 18.00 časova, bez vode će ostati potrošači u delu neparne strane Ulice cara Dušana, od Dobrovoljačke do Svetotrojčine ulice.

I u ovom delu grada biće obezbeđena auto-cisterna, dok se građanima savetuje da se unapred pripreme za privremeni prekid u snabdevanju vodom.

Autor: D.Bošković