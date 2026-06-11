OGROMAN SPISAK ISKLJUČENJA NA VOŽDOVCU: Šest beogradskih opština danas bez struje, u nekima prekidi i preko OSAM SATI

Elektrodistribucija Beograd najavila je planske prekide u snabdevanju strujom na više lokacija u gradu i okolnim opštinama zbog radova na mreži.
Spisak isključenja struje:
Voždovac
08:30 - 17:00 DRAGOLjUBA MILENKOVIĆA-BAPE: 4-6,41-57A, DRENOVSKA: 2,12A,25, FREDERIKA ŠOPENA: 2-8,1-17, HASANA KIKIĆA: 56-58,1-21A, MILIVOJA ŽIVANOVIĆA: 4,8,20,1A-1B,59-67,81, PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8, VELIBORA GLIGORIĆA: 2-4,10,1-3, VOJVODE STEPE: 502A-520,538,537-553,557A-559B, Naselje BELI POTOK: ALEKSEJA BRKIĆA: 2,6-10,1, AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77, BRAĆE JAKOVLjEVIĆ: 2-42,1-23, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-2A,8-24A,28-52,56-60,64-72A,76-90B,98,130B,1-19B,25-29A,33-51,69,73-77,91,95e-99,103-105,113a, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5, FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53, GLUMAČKA: 2-20,1-7, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,2-4,8-10B,1-7,15A-15B, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, OSEČINSKA: 1D-1E,5-7B, RADIVOJA PAVLOVIĆA: 4-14,3-11,17, SAVEZA BORACA: 2-12,16-62,66-72,1-17,23,29-39C,45-55,61A,65A, STARI KRUŽNI PUT: 2-4,14-16,20,5-5A,15, VASE ČARAPIĆA: bb,BB,2-68,72-76,80-140A,144,1-165A, VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G, ZEMLjORADNIČKA: bb,88,130-140,93-93V, ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 2-34A,50-50A,1-17F,23A-53,57, ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16-16A,20-22J,26A,38,70-70A,1-7,11-29,37-37D,61-61V, Naselje BEOGRAD: LAZARA VOZAREVIĆA: 4,38-38C, Naselje JAJINCI: ATIKA: 2-18,1-13, BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11, BULEVAR JNA: BB,20A-22G,26B-26V,152A,160Ž-178,182,179-179, JOVANA MILOVANOVIĆA: bb,2A-54,58-60,66-72,82-86,108,114,122-134,140,144,156,170,5-13,29A-31A,43-47,55G,143, LAZARA HILANDARCA: 23, Naselje KUMODRAŽ: JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21, LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13, MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31, MAJSKA: 2-14,5-19, OKTOBARSKA: 2-12,1-11, RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39, ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E, TOPOLA: 5, TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35, ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B, Naselje PINOSAVA: OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A, Naselje SELO RAKOVICA: BOGDANA BOLTE: 4A,10-32B,38A-38E,9-25,29-31A,47, BOJANA STUPICE: 2A,6,10-10Lj,14-24A,28-30,40-44,50,3,9-11B,15,31-31B,35, BOJANA STUPICE 1 DEO: 4-6,10L-14,34A,3B, BULEVAR JNA: 6-26G,30-34A,46-54,66,70-86A,164a,1A-3A,9-21,25-25B,31A-35A,55,67-79,83-89A,93,97,113,127-135A,139-149, GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A, ISIDORA BAJIĆA: 2-6B,10-12,24,34-36A,44-52,1A,11,15-25,29,33-35, JAKOVA GALUSA: 2-42V,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47, JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V, LEONA KOENA: BB,4,1,17-33,37, LOJZE DOLINARA: 8-18,24,1-11,21,25-29, LUGOMIRSKA: 26,1B, MILOŠA MILOŠEVIĆA: 2-6,10-16,22-38,44,1-9A,15,29B-41B, PERICE IVANOVIĆA: bb,2-24C,28-32B,1-11B,17-37,41-45,49-51,91-105,111-113,117-127, PROFESORA KOSTE VUJIĆA: 14,18-20,5-7,11,15, REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C, ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75, ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21,
Rakovica
08:30 - 17:00 Naselje BEOGRAD: JAKOVA GALUSA: 28-30, Naselje RESNIK: SLAVKA MILjKOVIĆA: BB,bb,bb,148C,152-154A,160,174,79-79O, Naselje SELO RAKOVICA: KRUŽNI PUT: 60-60,5b-5E,
Zemun
12:00 - 16:30 Naselje BATAJNICA: BRAĆE GAVRILOVIĆA: 18-26F,25A-27Ž, ŠANGAJSKA: 7G,
08:30 - 12:30 MILOŠA BANDIĆA : 2-8,16-20,1-21, PETRA KOČIĆA: 6-10A,14A-16B,26-32,1-13a, RADOJA DAKIĆA: 2-20,5-7,13-23, VASE PELAGIĆA: 5,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje BARIČ: BARIČKA REKA: 74-80B,113-119,125-147, BRĐANSKA: 2,6-16,1-9, BUDE DAVIDOVIĆA: 60,64,
GROBLjANSKA: 9A, JANKA TEŠIĆA: 2-14,18-20,24-28,42,1-9,19-27A,39, KOLUBARSKA: 2-12,18-18A,1-11,15-17, SARAJEVSKA: 7-13, ŠESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE: 2-4,18,3, TANASKA RAJIĆA: 2-8,1-19A,
Surčin 08:30 - 12:00 Naselje JAKOVO: BRAĆE VITOMIROVIĆ: 14-18,22-24,28-32,58-60,64-70C,21-23,27-31,37,43-47,77-85,89-97, OSLOBOĐENjA: 62-80,65-97,
Surčin
09:00 - 11:00 Naselje BEČMEN: ĐURE JAKŠIĆA : 88-90,106A,85-87,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Branka Radičevića 60-76,79-87b, Božidara Todorovića, Olge Jevrić, Vojvode Putnika 1-20.
09:00 - 14:00 Mionica:naselje Gornja Toplica/Rakari: deo ulice Mionički i Valjevski put, Vrujačka, Ljube Milutinovića, Banjska, Kovačka, Brujačka vrela, Svetosavska,Mikija Jevremovića,Toplička (od crkve prema Domu zdravlja i Hotelu).
09:00 - 12:00 Lajkovac: Kneza Miloša,Vladike Nikolaja (deo ulice prema crkvi),Isidore Sekulić,Alekse Nenadovića, Kuznjecov Andrij.
Autor: D.Bošković