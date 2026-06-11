Klima u gradskom prevozu od OVOG TRENUTKA mora da radi: Putnici se žale na paklene vrućine, a pravila su jasna

Visoke temperature poslednjih dana ponovo su otvorile pitanje uslova u vozilima javnog gradskog prevoza. Mnogo putnika navodi da se klime uklučuju povremeno, pa je putovanje u pojedinim vozilima gotovo neizdrživo.

Pojedini građani se žale da klima-uređaji u autobusima, trolejbusima i tramvajima ne rade ili da se uključuju tek povremeno, zbog čega su putovanja u pojedinim vozilima postala izuzetno neprijatna.

Prema odluci Grada Beograda, klima-uređaji u svim vozilima gradskog prevoza moraju biti uključeni i poptpuno ispravni kada je spoljna temperatura vazduha viša od 25 stepeni Celzijusa.

Tokom prepodnevnih i popodnevnih špiceva, kada su vozila puna putnika, situacija u pojedinim vozilima je posebno teška. Putnici otvaraju prozore, dok neki pokušavaju da se rashlade lepezama, novinama ili na bilo koji način.

Putnici koji se po vrućinama voze gradskim prevozom napominju da otvoreni prozori nisu dovoljni na visokim temperaturama.

- Svako leto ista priča. Uđete u autobus i imate osećaj kao da ste u stakleniku. Na velikim vrućinama ne uključuju klima-uređaj, ne znam zbog čega je to razlog" kaže za "Novosti" jedan od putnika.

Kome uputiti žalbu?

Putnici koji imaju primedbe kada je u pitanju stanje u javnom gradskom prevozu svoje žalbe mogu uputiti Servisnom centru grada Beograda.

Sve prijave se automatski prosleđuju nadležnim sekretarijatima.

U razgovoru za "Novosti", predsednik Sindikata GSP "Centar" Ivan Banković kaže da je na svim vozilima GSP urađen servis, te da svako od njih ima funkcionalne klima-uređaje, a da sami vozači potvrdu o uključivanju sistema za klimatizaciju dobijaju od dispečera.

- Nekada se desi da vozač i na svoju ruku uključi klimu, što mu se naravno neće "uzeti za zlo", a nekada se jednostavno desi da im poruka ne stigne na vreme.

Kako navodi Banković, neka vozila javnog gradskog prevoza, poput čeških i švajcarskih tramvaja nemaju klima-uređaje, tačnije njih 97. Slična situacija je i sa trolejbusima, koji imaju rashladne uređaje, ali nisu odgovarajućeg kapaciteta.

Za ona vozila koja nemaju funkcionlne uređaje u svojim vozilima prepisana je drakonska kazna. Kontrolori u JKP "Upravljanje javnim prevozom Beograda" redovno obilaze sva vozila gradsih prevoza gde mere sa uređajima mere temperature u njima. Ako se kojim slučajem utvrdi da klima-uređaj nije uključen kada je to potrebno, prevoznik mora da plati kaznu od 150.000 dinara.

Autor: S.M.