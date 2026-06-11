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Evo kako da se prijavite za besplatan ulaz na beogradske bazene: Potrebna samo lična karta, ovde se preuzimaju kartice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

U Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad počelo je izdavanje kartica za besplatan ulaz na beogradske bazene tokom letnje sezone 2026.

U Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad počelo je izdavanje kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom predstojeće letnje sezone koje je grad Beograd obezbedio, a predsednik te opštine Radoslav Marjanović ističe da je procedura ista kao i prošle godine.

On je pojasnio da građani mogu da, na izbrendiranom šalteru grada Beograda, u okviru opštinskog Uslužnog centra, nezavisno od prebivališta, dobiju personalizovanu, sezonsku kartu za otvorene bazene.

- Za prijavu je potrebna samo lična karta, a za maloletna lica to će činiti roditelj uz priloženu zdravstvenu knjižicu. Ovo je četvrta godina za redom kako Grad Beograd zajedno sa opštinama sprovodi ovu meru za rasterećenje budžeta porodica. Besplatan ulaz na otvorene bazene omogućen je svakog dana od 12 časova tokom letnje sezone 2026. godine, uz karticu - rekao je Marjanović, mediji prenose pisanje Tanjuga.

Ističe i da letnja sezona na Sportsko-rekreativnom centaru "25. maj - Milan Gale Muškatirović" počinje 15. juna, kao i da će građani ove godine moći da uživaju na bazenima na otvorenom, dok se rekonstrukcija zatvorenog dela privodi kraju - rekao je Marjanović.

Autor: S.M.

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