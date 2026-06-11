GAZELA - NE POKUŠAVAJTE! Velike gužve na svim pravcima u Beogradu, od SIV-a do Ušća sat vremena, potpuni kolaps

Kiša koja od jutarnjih sati pada u Beogradu, u kombinaciji sa pojačanim saobraćajem karakterističnim za četvrtak, izazvala je pravi saobraćajni slom na gradskim ulicama. Već oko 16 časova gužve su zabeležene na gotovo svim važnijim saobraćajnim pravcima, a vozači u pojedinim delovima grada u kolonama provode i više od sat vremena.

Posebno teška situacija je na Novom Beogradu. Bulevar Mihajla Pupina praktično je blokiran, a deonica od Palate Srbija do Ušća prelazi se za oko sat vremena.

Zastrašujuće scene zabeležene su i na prilazima mostovima. Na uključenju na Gazelu vozači čekaju i do sat vremena, dok se kolona proteže više od jednog kilometra, sve do Ulice Jurija Gagarina. Slična situacija je i na prilazima Mostu na Adi, gde se saobraćaj odvija izuzetno usporeno i uz česte zastoje.

Brankov most, prema snimcima sa saobraćajnih kamera, za sada funkcioniše nešto bolje, ali samo za one koji uspeju da se probiju do ove saobraćajnice, jer su prilazni pravci opterećeni ogromnim brojem vozila. Ni Autokomanda nije pošteđena saobraćajnog haosa. Jedna od najprometnijih raskrsnica u prestonici potpuno je zakrčena, pa se vozila kreću veoma sporo.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i povećanog intenziteta saobraćaja, vozačima se savetuje dodatno strpljenje, održavanje bezbednog odstojanja između vozila i izbegavanje rizičnih manevara koji bi mogli dodatno da ugroze bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Ukoliko nisu primorani da krenu na put, građanima se preporučuje da koriste alternativne pravce ili da, ukoliko su u mogućnosti, odlože polazak do smanjenja saobraćajnih gužvi.



Autor: D.S.