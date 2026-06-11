AKTUELNO

Beograd

GAZELA - NE POKUŠAVAJTE! Velike gužve na svim pravcima u Beogradu, od SIV-a do Ušća sat vremena, potpuni kolaps

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Naxi Kamere ||

Kiša koja od jutarnjih sati pada u Beogradu, u kombinaciji sa pojačanim saobraćajem karakterističnim za četvrtak, izazvala je pravi saobraćajni slom na gradskim ulicama. Već oko 16 časova gužve su zabeležene na gotovo svim važnijim saobraćajnim pravcima, a vozači u pojedinim delovima grada u kolonama provode i više od sat vremena.

Posebno teška situacija je na Novom Beogradu. Bulevar Mihajla Pupina praktično je blokiran, a deonica od Palate Srbija do Ušća prelazi se za oko sat vremena.

Zastrašujuće scene zabeležene su i na prilazima mostovima. Na uključenju na Gazelu vozači čekaju i do sat vremena, dok se kolona proteže više od jednog kilometra, sve do Ulice Jurija Gagarina. Slična situacija je i na prilazima Mostu na Adi, gde se saobraćaj odvija izuzetno usporeno i uz česte zastoje.

Brankov most, prema snimcima sa saobraćajnih kamera, za sada funkcioniše nešto bolje, ali samo za one koji uspeju da se probiju do ove saobraćajnice, jer su prilazni pravci opterećeni ogromnim brojem vozila. Ni Autokomanda nije pošteđena saobraćajnog haosa. Jedna od najprometnijih raskrsnica u prestonici potpuno je zakrčena, pa se vozila kreću veoma sporo.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i povećanog intenziteta saobraćaja, vozačima se savetuje dodatno strpljenje, održavanje bezbednog odstojanja između vozila i izbegavanje rizičnih manevara koji bi mogli dodatno da ugroze bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Ukoliko nisu primorani da krenu na put, građanima se preporučuje da koriste alternativne pravce ili da, ukoliko su u mogućnosti, odlože polazak do smanjenja saobraćajnih gužvi.

Autor: D.S.

#Autokomanda

#Beograd

#Gazela

#Gužve

#Kiša

#Saobraćaj

#kolaps

#most na adi

POVEZANE VESTI

Beograd

POTPUNI KOLAPS U BEOGRADU: Ljudi zaglavljeni u kolonama, gužve na mostovima, ali i u centru, vozila mile

Beograd

KOLAPS U BEOGRADU, SPREMITE ŽIVCE! Ovo su najkritičnije tačke, na nekima se vozila jedva kreću

Beograd

POPODNEVNI ŠPIC U BEOGRADU POČEO RANIJE! Na svim putnim pravcima kolaps, vozila mile, magla i kiša dodatno otežavaju

Beograd

UDESI ZAKLJUČALI GRAD, GUŽVE GDE GOD SE OKRENEŠ: Popodnevni kolaps u Beogradu: Izbegavajte ove deonice

Beograd

Saobraćajni haos u Beogradu: Igla nema gde da padne, izbegavajte OVE deonice

Društvo

Beograđani, obratite pažnju! Velike gužve na ulicama glavnog grada: Ovo je razlog