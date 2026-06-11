BEOGRAD NA VODI U BOJAMA KARNEVALA: U subotu nas čeka 21. izdanje omiljene gradske manifestacije – evo šta vas sve očekuje!

Pripremite se za nezaboravan vikend na rekama! Tradicionalni „Beogradski karneval brodova“ stiže u subotu, 13. juna, i donosi spektakularnu povorku plovila, koncerte i sadržaje za celu porodicu na obali Save!

Beograd ponovo slavi reke! Dvadeset i prvo izdanje „Beogradskog karnevala brodova“ obećava da će biti najposećenije do sada. Uz saradnju sa Gradom Beogradom, ovogodišnji karneval je kruna manifestacije „Beogradski dani porodice“, što garantuje program koji će zadovoljiti i najmlađe i one malo starije.

Šta vas čeka na reci?

Glavna atrakcija – veliki defile plovila – odvijaće se na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta. Pogled na okićene brodove koji „seku“ reku dok se sunce spušta iznad grada je prizor koji se ne propušta.

Zabava na obali – od 16.30 do 22.30

Osim parade na vodi, pravi provod očekuje vas na platou kod Međunarodnog pristaništa „Luka Beograd“. Ovo će biti prava oaza zabave:

Koncerti: Muzika uživo koja će upotpuniti magičnu atmosferu kraj reke.

Porodične radionice: Kreativni kutak za mališane i roditelje.

Karnevalski bazar: Mesto gde možete pronaći unikatne rukotvorine i karnevalske suvenire.

Turistička organizacija Beograda poziva sve sugrađane i goste prestonice da dođu i svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju koja slavi duh Beograda i njegovih reka.

Planirajte subotu popodne pored reke – vidimo se na 21. Beogradskom karnevalu brodova!



Autor: D.S.