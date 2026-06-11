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BESPLATNO KUPANJE ZA SVE: Počela podela kartica za bazene na Novom Beogradu – evo šta vam je potrebno da uzmete svoju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Leto je stiglo, a Beograđani imaju sjajan razlog za slavlje! Opština Novi Beograd počela je sa podelom kartica za besplatan ulaz na sve gradske bazene tokom cele sezone, a procedura za preuzimanje je brza i jednostavna.

Ako planirate vrele dane da provedete na bazenu, ovo je vest koju ste čekali! Stanovnici sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu svoju personalizovanu karticu koja im tokom cele letnje sezone 2026. godine omogućava potpuno besplatan ulazak na omiljena gradska kupališta.

Gde i kako preuzeti karticu?

Podela kartica na Novom Beogradu već je u toku, a evo šta treba da znate:

Lokacija: Gradska opština Novi Beograd, šalter sala (šalter Grada Beograda).

Radno vreme: Svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova.

Šta vam je potrebno:

Za odrasle: Važeća lična karta.

Za decu: Zdravstvena knjižica deteta (karticu preuzima roditelj).

Gde možete koristiti besplatne ulaze?

Uz karticu i lični dokument, besplatan ulaz na navedene bazene važi svakog dana od 12.00 časova. Građanima je na raspolaganju devet sportskih centara širom grada:

SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“

SC „Tašmajdan“

SC „Olimp“

SC Voždovac – Banjica

SRC „11. april“

Zavod za sport „Košutnjak“

SKC „Obrenovac“

SC „Ljubomir Ivanović Gedža“ (Mladenovac)

SRC „Kolubara“ (Lazarevac)

Ne propustite priliku da osigurate svoje mesto na bazenima i uživajte u rashlađivanju tokom celog leta potpuno besplatno!

Autor: D.S.

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