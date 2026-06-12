SVE DO 17. JUNA AUTOBUSI 76 I 77 VOZE IZMENJENOM TRASOM: Ovo su najnovije Izmene u saobraćaju u Novom Beogradu

Tokom radova na redovnom održavanju u ulicama Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb na Novom Beogradu, od 11. do 17. juna i dalje će biti potpuno zauzeta desna saobraćajna traka u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice auto-put za Zagreb ka Ulici Tošin bunar, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Desna traka će biti zauzeta u dužini od 130 metara, pri čemu će Ulica dr Žorža Matea na datom potezu biti jednosmerna u smeru ka Ulici Tošin bunar. Takođe, potpuno će biti zauzet kolovoz u Ulici auto-put za Zagreb, od kružnog toka sa Ulicom Partizanske avijacije do Dr Žorža Matea (prvi interni deo ove saobraćajnice posle kružnog toka, gledano u smeru ka KBC-u „Bežanijskoj kosa”).

Tokom radova doći će do izmena u radu na linijama javnog prevoza 76 i 77, koje će saobraćati na sledeći način:

– na liniji 76, vozila će u smeru ka Bloku 70A saobraćati na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati redovno do stajališta „Hotel Nacional”, odakle će ići do Ulice Partizanske avijacije, zatim nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), Ulicom dr Žorža Matea, Tošinim bunarom, izlaznom rampom na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu, Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu, Auto-putem za Zagreb (drugi interni deo ove saobraćajnice posle kružnog toka sa Ulicom Partizanske avijacije), Ulicom dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom, bez korišćenja stajališta (#1852) „Bežanijska kosa”;

– na liniji 77, vozila će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom, dok će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati Studentskom ulicom, Bulevarom Zorana Đinđića, Tošinim bunarom, izlaznom rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu, Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu, Auto-putem za Zagreb (drugi interni deo ove saobraćajnice posle kružnog toka sa Ulicom Partizanske avijacije), Ulicom dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom, bez korišćenja stajališta (#1852) „Bežanijska kosa”.

Privremeno je i dalje ukinuto autobusko stajalište „Zelengorska” (#1195, smer ka KBC-u „Bežanijska kosa”) za linije 76 i 77 i autobusko stajalište „Bežanijska kosa” (#1852, smer ka KBC-u „Bežanijska kosa”) za linije 76, 77, 600, 607, 611, 711 i 860I.

Privremeno je i dalje izmešteno stajalište „Zelengorska” (#1196, smer ka Tošinom bunaru) za linije 76 i 77 na poziciju oko 200 metara posle redovne pozicije, u Ulici dr Žorža Matea (u visini JKP-a „Gradska čistoća” – pogon Novi Beograd).

Autor: D.Bošković