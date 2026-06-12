ZEMUN OSAM, PALILULA SEDAM SATI BEZ STRUJE: Objavljen spisak isključenja u osam beogradskih opština – evo gde sve danas neće biti električne energije

Elektrodistribucija Beograd najavila je privremene prekide u snabdevanju strujom u opštinama Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Čukarica, Obrenovac i Savski venac tokom dana zbog planiranih radova na mreži.
Spisak isključenja struje:
Palilula
10:00 - 17:00 TAKOVSKA: 4-6,10-12,
Savski venac
09:00 - 13:00 DOBROPOLjSKA: 16-24,5-7, OBLAKOVSKA: 2F-8A,3-23, SLOVENSKA: 8,1-1,5-7,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 84-84A, PUT ZA BOŠNjAKE: 2-36,74,78-78A,88,122-124,128,1-35,73,85-85A,89-91, PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA BUBANjU: 2-24,28,36-36V,46-52,1-17,21-31,37A-39,43-43B, PUT ZA DROBNjAKE: 4,8-18,1,7-9,15-19, PUT ZA KREMENAC: 2-22,26-28,32-34,40-54,1-11,23-31,35-37, PUT ZA LIPE: 183, PUT ZA PAVIĆEVAC: 20-24V,28-28A,102V,116G-116H,128,132,29-33,39,43, PUT ZA PEĆINE: 2-28,32-42,50-50A,54-56,98-100,1-17,25-25A, PUT ZA PEĆINE 1 DEO: 6-14,1-5, PUT ZA PEĆINE 3 DEO: 8-10, PUT ZA PEĆINE2 DEO: 2,1-3, PUT ZA SKADRIĆE: 2-8,1-9, PUT ZA STUBLOVE 1 DEO: 2,6-8,3,7,89, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 12, Naselje VRČIN: ČIKA LjUBINA: 2-2,1-1C,
09:00 - 13:00 PAŠMANSKA: 9,
Čukarica
10:00 - 12:00 Naselje ŽELEZNIK: DARINKE RADOVIĆ: BB,
Novi Beograd
09:00 - 14:00 JURIJA GAGARINA: 28-30a,
08:30 - 14:00 DžONA KENEDIJA: 55-57, IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,24-24F/8,5, RADOJA DAKIĆA: 9-13B,21-23, TOŠIN BUNAR: 94,112-134a,83-91,95-115,119, ZELENGORSKA: 4-8,1,
Zemun
10:00 - 11:30 BAČKA: 13d, SREMSKIH BORACA: 6b-6h,
08:30 - 16:30 Naselje BATAJNICA: DRAGUTINA ĐORĐEVIĆA : 6-10,14,1-11, NIKOLE DEMONjE: 25Ć-27K,
08:30 - 14:00 MAJEVIČKA: 2-6,10A-10G,36,1,7,19,23, ZELENGORSKA: 2-10A,14-14a,1-5E/7,83,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-24,1,7-9,13-27, KAJMAKČALANSKA: 58-60,66,70-72,82,86, KAJMAKČALANSKA ČETVRTI DEO: 4-8A,12,20-28,34-36,5-11, KAJMAKČALANSKA DRUGI DEO: 2-10,16-22, KAJMAKČALANSKA PETI DEO: 6-10, KAJMAKČALANSKA PRVI DEO: 2-10,1-7, KAJMAKČALANSKA TREĆI DEO: 6-8,1, KRAGUJEVAČKI PUT: 9-11,381-383,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0,12,1-1BB, LjUBE NENADOVIĆA: 2-24,1B-3B,15,21,31, MILOŠA OBRENOVIĆA: 1-1,
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42-48,63,67, BARIČKIH BORACA: 58B-60A,47V-49C,59B,1111, OMLADINSKIH BRIGADA: 8-20,24-24V,1,11-11A,17-17B,21-21A
Autor: D.Bošković