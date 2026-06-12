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BEOGRAĐANI BEZ VODE OD JUTRA DO VEČERI! Radovi u jednom delu prestonice trajaće skoro 10 sati – objavljen detaljan spisak ulica

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je privremeni prekid vodosnabdevanja u više ulica na Paliluli danas od 8.30 do 18.00 časova.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u petak, 12. juna 2026. godine, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Palilula doći do privremenog prekida u snabdevanju vodom.

Bez vode će u periodu od 8.30 do 18.00 sati biti potrošači u sledećim ulicama: Dragoslava Srejovića (od Astronomske do Pere Ćetkovića), Đustendilskoj, Pere Slijepčevića, Pere Ćetkovića (od Dragoslava Srejovića do Garsije Lorke), Garsije Lorke, Astronomskoj (od Dragoslava Srejovića do Ćustindelske) i Čika Miše Đurića.

Iz ovog preduzeća navode da su za najnužnije potrebe obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom, dok se građanima savetuje da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.

Autor: D.Bošković

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