STRAŠNA GUŽVA ISPRED 'UŠĆA': Jutarnji špic u Beogradu u punom jeku, teška situacija na Autokomandi, Brankovom i Pančevačkom mostu (FOTO)

Nakon obilnih padavina veliki broj građana krenuo kolima na posao, najkritičnije tačke ovog jutra Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina i prilazi Pančevačkom mostu.

Polako, ali sigurno privodi se kraju još jedna radna nedelja u Beogradu. Nakon jučerašnjeg dana i obilnih padavina koje su zahvatile prestonicu tokom popodneva i noći, veliki broj građana odlučio je da ovog jutra na posao krene automobilima, što je dovelo do pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim, inače najopterećenijim deonicama.

Najveće gužve ovog jutra beleže se na početku Bulevara Mihajla Pupina, kao i u zoni kod TC "Ušće", gde se kolona iz pravca grada već formira na Brankovom mostu. Iz pravca Sava centra, kolone su povremeno duge i više stotina metara, dok je na potezu od Palate Srbija ka TC "Ušće" situacija nešto povoljnija, ali se i tu u talasima stvaraju kraća usporenja. Veliko opterećenje beleži i kružni tok kod "Ušća", kao i raskrsnica ispred samog tržnog centra.

Na ostalim ključnim saobraćajnicama situacija je uglavnom stabilnija. Na Gazeli nema većih zadržavanja, dok se na Autokomandi povremeno formiraju gužve koje se relativno brzo raščišćavaju. Pančevački most i prilazi i ovog jutra predstavljaju jedno od kritičnih tačaka, naročito na spoju Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, gde se vozači uključuju u kolone, a pojedini koriste i žutu traku kako bi brže prošli.

U Bulevaru despota Stefana saobraćaj se odvija usporeno, ali bez većih zastoja, dok je u Takovskoj situacija pod kontrolom. Na Slaviji ovog jutra nema značajnijih gužvi, pa se saobraćaj odvija bez većih problema.

Autor: D.Bošković