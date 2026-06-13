DANAS POČINJU VELIKI RADOVI U BEOGRADU: Zbog rekonstrukcije ulice menjaju se trase linija gradskog prevoza, novi režim saobraćaja trajaće tri nedelje

Zbog radova na Zvezdari do 3. jula izmenjene su trase linija 46 i 55, uz zatvaranje dela kolovoza i privremenu organizaciju saobraćaja.

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici gospodara Vučića na opštini Zvezdara, od 13. juna do 3. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu i na trotoaru u Ulici gospodara Vučića, na delu od Ulice Slobodanke Danke Savić do Ravaničke ulice.

Tokom izvođenja radova na predmetnoj deonici doći će do zatvaranja desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka Ulici Vojislava Ilića), pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

vozila sa linije 46 će u smeru ka terminusu "Beograd na vodi” saobraćati na trasi: Mite Ružića – Bulevar kralja Aleksandra – Ustanička – Vojislava Ilića – Gospodara Vučića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi;

linija 55 će u smeru ka Zvezdari saobraćati na trasi: Gospodara Vučića – Vjekoslava Kovača do okretnice „Zvezdara /pijaca/”, dok će u suprotnom smeru saobraćati od okretnice „Zvezdara

/pijaca/” na trasi: Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Ustanička – Vojislava Ilića – Gospodara Vučića i dalje na redovnoj trasi

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

Autor: D.Bošković