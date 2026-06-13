Otvoren Beogradski karneval brodova: U defileu na rekama više od 100 plovila

U Beogradu je danas otvoren 21. Beogradski karneval brodova, u okviru kojeg na beogradskim rekama defiluje više od 100 brodova i rečnih plovila.

Program karnevala na vodi obuhvata defile brodova i plovila na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, dok se kopneni deo programa odvija na platou Međunarodnog pristaništa Luka Beograd

Tako Beograđani i domaći i strani gosti grada imaju priliku da besplatno učestvuju u povorci okićenih plovila, kao i muzičkom i zabavnom programu na obali, koji uključuje i program za najmlađe.

Direktor Turističke organizacije Beograda (TOB) Miodrag Popović je na otvaranju istakao da je karneval brodova tradicionalna beogradska manifestacija i da njegovim organizovanjem TOB pokušava da se zahvali Beograđanima za sve ono što oni čine "da Beograd postane ovako dobra, lepa i poželjna turistička destinacija"

"U godini pred EXPO mi održavamo ovaj karneval nadajući se da će sledeće godine čitav svet biti ovde, iako imamo i danas dosta stranih gostiju iz čitavog sveta", rekao je Popović.

Naveo je da će na osnovu reakcija posetilaca i ove godine biti izabrani brodov i čamci koji su pobednici defilea.

Popović je ocenio da je Karneval brodova jedan od najtrajnijih i najlepših najlepših događaja u gradu u toku leta i da na takvim manifestacijama počiva i turistička ponuda Beograda i sve veći značaj Beograda u turizmu.

PR TOB-a Jelena Stanković je navela da je centralni događaj manifestacije povorka okićenih plovila, koja se okupljaju iz svih beogradskih marina na nultoj tački, koja je ove godine kod Kule Nebojše i defiluju do Brankovog mosta i nazad.

"To je jedna divna slika koju već dvadeset jednu godinu šaljemo u svet. Budući da Beograd ima to posebno mesto i poziciju na ušću dveju reka i ovo je način na koji slavimo tu činjenicu", rekla je Stanković za Tanjug.

Ona je navela da je uporedo sa time organizovan program na obali, da se ove godine dešava na platou međunarodnog pristaništa Luke Beograd i da uključuje karnevalski bazar, gde posetioci mogu da kupe umetnine, suvenire i različite predmete domaće izrade.

"Veliki fokus je i na našim najmlađim sugrađanima i na programima koje smo pripremili za decu. To su radionice, likovne igraonice, puno animacije i zabave koje smo organizovali u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom, ali naravno i puno zabave, budući da je jedan deo karnevala i karnevalska povorka koju će predvoditi policijski orkestar. Tu su i mažoretkinje i kostimirane karnevalske grupe. Jedna divna karnevalska atmosfera na obali i vodi tokom čitave večeri", rekla je Stanković i dodala da je ovo ujedno i završna manifestacija Beogradskih dana porodice.

Ona je navela da je ovo godine prijaveljno više od sto plovila iz svih beogradskih marina i da su svi slobodni da se prijave i da dekorišu svoj brod i na taj način učestvuju u takmičenju za najlepše dekorisani brod na reci.

Predsednik grupacije za nautičku privredu i turizam Privredne komore Srbije Petar Đorđević, koj je i kapetan jednog od brodova u defileu, kazao je da je karneval brodova u Beogradu svake godine sve lepši i sve veći.

On je naveo da je najveći izazov rečne plovidbe poštovati zakonitosti reke i prirode, kao i poštovanje pravila o plovidbi - kada se može ploviti, gde je plovni put.

"Mere bezbednosti su neophodne da poštujete, da bi putnici prošli najbezbednije u svojoj plovidbi i proveli se", rekao je Đorđević za Tanjug.

On je naveo da su strancima, kada je obilazak Beograda u pitanju, najpozitivniji utisci sa reke i panoramsko razgledanje grada Beograda.

Autor: Marija Radić