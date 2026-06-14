POČINJE SEZONA NA BAZENIMA KOŠUTNJAK! Ovo su cene ulaznica - za deo posetilaca ulaz BESPLATAN, ali ne tokom celog dana

Kupališna sezona na Košutnjaku počinje uz rad svih bazena, novo igralište "Šumska avantura" i unapređenu infrastrukturu za porodice sa decom.

Danasu, 14. juna, bazeni Košutnjak zvanično otvaraju kupališnu sezonu i ponovo su dostupni svim posetiocima. Kompleks će tokom leta raditi svakog dana od 10 do 19 časova, uz više bazena koji će biti u funkciji, uključujući olimpijski, školski, "Osmicu", skakački bazen i dečiji bazen za najmlađe.

Najveća novina ove sezone je novo dečije igralište "Šumska avantura", smešteno u prirodnom ambijentu Košutnjaka, neposredno uz dečiji bazen. Igralište je izrađeno od prirodnih materijala, prilagođeno uzrastu dece i opremljeno toboganima, klackalicama, vrteškama i drugim sadržajima za igru i boravak na otvorenom.

U okviru priprema za sezonu unapređen je i deo infrastrukture na kompleksu, uključujući renoviranje toaleta, kako bi boravak posetilaca bio što kvalitetniji i komforniji. Iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije navode da je poseban fokus ove godine stavljen na sadržaje za porodice sa decom.

Cena celodnevne ulaznice iznosi 750 dinara, poludnevne 550 dinara, dok je dečija ulaznica 360 dinara. Građani Beograda sa BG karticom imaju besplatan ulaz nakon 12 časova.

Autor: D.Bošković