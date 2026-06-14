Užas na Novom Beogradu: Teško povređen muškarac (30) u eksploziji pirotehničkih sredstava

Muškarac starosti 30 godina teško je povređen sinoć u 20.09 časova na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihaila Pupina, usled eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je u službi Hitne pomoći.

On je sa ozbiljnim povredama gornjih ekstremiteta kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, piše Tanjug.

Protekle noći dogodile su se i tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih učesnika.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega je 30 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti.

Autor: D.Bošković